Trabzonspor´da hedef önce Sivas, sonra Roma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor´da hedef önce Sivas, sonra Roma

DHA

Trabzonspor´da hedef önce Sivas, sonra Roma


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Roma'ya 2-1 mağlup olan Trabzonspor, Pazartesi günü ligde konuk edeceği Sivasspor'u kayıpsız geçip, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırma mücadelesi verecek.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği İtalya Seri A'nın güçlü ekiplerinden Roma karşısında iyi bir oyun sergilemesine ve galibiyete uzanacak fırsatları da yakalamasına rağmen 2-1'lik mağlubiyet alan Trabzonspor'da, oynanan oyun yönetim, teknik heyet ve camiayı da mutlu etti. Avrupa'da tur şansını Roma'ya bırakan bordo-mavililer, ilk olarak iyi bir başlangıç yaptığı Süper Lig'de Pazartesi günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor karşısından galibiyetle ayrılıp, Perşembe günü ise Roma'da güçlü rakibi karşısında adını gruplara yazdırmaya çalışacak.
ABDULLAH AVCI UMUTLU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Roma karşısında 2-1 mağlup olmalarına rağmen henüz her şeyin bitmediğini ancak öncelikli odak noktalarının ligde Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın olduğunu söyledi. Oynanan oyunun kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Avcı, "Oyun ileriye doğru mesajlar veriyor. Trabzonspor oynadığı her maçı kazanmak ister. Bunu sporcular da camia da ister. 2-1'lik bir mağlubiyet var ancak Roma'da kazanmak için ne yapabiliriz ona bakacağız. Orada kazanmak için her şeyi deneyeceğiz ancak, öncesinde Sivasspor maçımız var. Önce bu maçı kazanıp, daha sonra yapacağımız analizlerle Roma'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.
HERKES NWAKAEME'Yİ KONUŞUYOR
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Roma ile oynadığı karşılaşmada başarılı bir performans sergileyen ve rakip savunmayı en fazla zorlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, hem rakip takım cephesi, hem de ülke genelinde tüm futbol severlerin beğenisini topladı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer alan Nwakaeme, ligde deplasmandaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde de 1 gol atıp, 1 de asistlik performans sergilemişti.
CORNELIUS 11 MAÇ SONRA GOLLE TANIŞTI
Trabzonspor'un Parma'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, kulüp takımıyla 11 maç aradan sonra golle buluştu. Bordo-mavililerin UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Roma ile oynadığı karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Danimarkalı oyuncu, bundan önce kulüp takım formasıyla son golünü 21 Şubat 2021 tarihinde Parma'nın Seri A'da Udinese ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada kaydetmişti. Cornelius, sonraki 11 maçlık dönemde gol atamazken, 4 asistlik performans sergilemişti. Cornelius, Trabzonspor formasıyla ise sonradan oyuna girdiği ikinci maçında golle tanıştı.
KULÜBE GÜÇLENDİ
Sezonun ilk resmi müsabakası olan Molde FK karşılaşması ve sonrasında ligdeki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da, yapılan transfer ve sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte kulübede zenginlik oluştu. Özellikle Koita ile Abdülkadir Ömür'ün takıma dönmesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini güçlendirirken, takımdaki tek eksik olan Dorukhan'ın da önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-20 11:52:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak hastaların imdadını yetişiyorlar Doğu Karadeniz Bölgesi meteorolojik koşullar bakımından Türkiye’nin en dezavantajlı bölgesi Pilotları en fazla Zigana Dağı zorluyor Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopter, en fazla yaz döneminde yoğunluk yaşıyor Hava 61 Helikopter, geçen yıl 202 hastaya ulaşırken, yıl bitmemesine rağmen şu ana kadar 214 hastaya ulaştı Trabzon İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yusuf Eray Uslu: "Türkiye’deki meteorolojik koşullar bakımından helikopter için en dezavantajlı bölgelerden biriyiz”
YEREL HABERLER Türkiye’nin en zor coğrafyasında uçuş yaparak ...
Futbol tutkusu aşılama oranını artırdı
YEREL HABERLER Futbol tutkusu aşılama oranını artırdı
Trabzon’da 8 ilçenin kaymakamı ile vali yardımcıları değişti
YEREL HABERLER Trabzon’da 8 ilçenin kaymakamı ile vali yardımcıları ...
Trabzonspor - Roma maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma maçının ardından
Abdullah Avcı: “Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun bize ileriye dönük doğru mesajlar veriyor”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyun ...
Jose Mourinho: “Kazandığımız için mutluyuz”
YEREL HABERLER Jose Mourinho: “Kazandığımız için mutluyuz”
Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Trabzonspor - Roma: 1-2
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma: 1-2
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - AS Roma: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - AS Roma: 2 (Maç ...
Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma (EK FOTOĞRAFLAR)
UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 0 - AS Roma: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 0 - AS Roma: 0 (İlk ...
Trabzonspor - Roma maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma maçından notlar
Trabzonspor - Roma (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Roma (FOTOĞRAFLAR)
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin acı günü Hayatını kaybeden anneannesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin acı ...
Meyve ve sebze yüklü kamyonet dereye yuvarlandı
YEREL HABERLER Meyve ve sebze yüklü kamyonet dereye yuvarlandı
Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise... Havalar yağmurlu geçmesine rağmen Trabzon açıklarında şu sıralar pek görülmeyen çingene palamudu balıkçıları üzdü Balıkçılar uzun yıllardan beri böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirtirken, palamudun, olmayışı hamsi için umutlarını arttırdı
YEREL HABERLER Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise. ...
Karadeniz´de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı
YEREL HABERLER Karadeniz´de balıkçıların, yeni av sezonu hazırlığı
Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Morinho: "Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında maç oynayacağız"
YEREL HABERLER Morinho: "Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında ...
Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız (EK FOTOĞRAF)
YEREL HABERLER Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi ...
Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacağız
YEREL HABERLER Jose Mourinho: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi ...
Trabzonspor, Roma maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Roma maçına hazır
Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Yarın Trabzonspor yine kazanmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.