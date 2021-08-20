Cornelius hızlı başladı

UEFA Konfederasyon Lig'i Playoff ilk maçında sahasında AS Roma'ya 21 mağlup olan Trabzonspor'un tek golünü atan yeni transfer Cornelius saniyeler içinde attığı golle yeni takımında hızlı başladı.
Trabzonspor, UEFA Konfederasyon Lig Playoff ilk maçında dün evinde AS Roma ile karşılaştı. Sahadan 21 mağlup ayrılan bordomavililerde yeni transfer Cornelius, oyuna girer girmez saniyeler içinde attığı golle rövanş maçı için umutları diri tuttu. 62. dakikada Gervinho'nun yerine oyuna dahil olan Danimarkalı forvet, saniyeler sonra topu ağlara gönderdi.
Gelecek için taraftarları umutlandıran Danimarkalı forvet oyuncusu AS Roma filelerini ise 3. kez havalandırdı. Cornelius, daha önce forma giydiği Atalanta ve Parma formalarıyla İtalyan ekibinin kalesini iki kez havalandırmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.