Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 2´nci haftasında Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenmanda Roma maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı. Yeni transfer Siopis de antrenmanda yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-20 14:05:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.