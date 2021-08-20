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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu

İHA

Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatıldı, yoğunluk oluştu

Trabzon Havalimanı'nın pistinde meydana gelen çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edilirken, havalimanında yoğunluk oluştu.

Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı. Önlem amaçlı iptal edilen uçuşlar nedeniyle vatandaşlar havalimanında yoğunluk oluştururken, Trabzon Havalimanı'na inemeyen 3 uçak OrduGiresun Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı yolcular otobüslerle OrduGiresun Havalimanı'na taşındı.

Havalimanında uçuşların açılmasını bekleyen yolculardan Nisanur Ertaş, "20.35'te uçuşumuz vardı. Kimse yardımcı olmuyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlk önce pistin ışıklarından dolayı uçuşların iptal olduğunu söylediler. Sonra hava durumu dediler. Herkes mağdur oldu" dedi. Arkadaşı ile birlikte İstanbul'a gitmek isteyen ancak uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mağdur olan hemşire Ecem Yılmaz ise, "Bir yıldır Covid19 ile uğraşıyorduk. Zorla izin aldım. Ara bulduğumuz için tatile gidelim, dedik. İstanbul'a gidecektik. Uçuşumuz iptal oldu. Çok mağduruz kimse yardımcı olmuyor. Kimi ışık arızası kimi çatlak, diyor. Çözüm bulmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. Murat Özkan da, biletinin yarına ertelendiğini dile getirerek, "Pistle ilgili bir sıkıntı varmış ama kimse bilgi vermedi. Ankara aktarmalı Gaziantep'e gidecektim ama bileti yarına ertelediler. Mağdur olduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trabzon Havalimanı pist bakımı nedeniyle 23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılmıştı. Pistin eski asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işlemi gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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