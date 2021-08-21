Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi (3)

HAVALİMANI 3 SAAT SONRA UÇUŞA AÇILDI
Trabzon Havalimanı'nın pistinde oluşan çatlaklık nedeniyle ekiplerin başlattığı çalışma gece saatlerinde tamamlandı. Pist üzerindeki çalışmalar nedeniyle uçuşa kapatılan havalimanı, 3 saatlik aksamanın ardından tekrar uçuşlara açıldı.
Pist üzerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle havalimanının tedbir amaçlı uçuşa kapatılması üzerine hava trafiği Ordu-Giresun Havalimanı üzerinden sağlanmıştı. Trabzon'a gelen ve giden yolcular otobüslerler Ordu-Giresun havalimanına taşınarak soruna çözüm bulunmaya çalışılmış, onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla 3 saatin ardından Trabzon Havalimanı'nda hava trafiği tekrar normale döndü. DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)
2021-08-21 03:30:41
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