Trabzon´da koronavirüse yakalanan çocuk ve hamile sayısında artış

Selay SAYKAL/ TRABZON, (DHA)TRABZON İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, kentte vakalarla birlikte koronavirüse yakalanan çocuk ve hamile sayısında artış yaşandığını belirterek, "Vakalar artıyor ama bunların hastanelere yansımaları da oluyor. Bu gidişatın nerede duracağını bilemiyoruz. Hastanelere, yoğun bakımlara, entübelerde yansımalar var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 7-13 Ağustos haftasının illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına ilişkin paylaşımında, Trabzon´da vaka sayısının artarak 330,58´e çıktığı görüldü. Günde 500´ün üzerinde pozitif vakanın görüldüğü kentte hastanelerde de yoğunluk yaşandığı belirtildi. Aşı olmayan gebe kadınlar ile çocukların virüse daha kolay yakalandığını belirten uzmanlar, daha fazla tedbirli olunması konusunda uyarıyor.

`ÖLÜMLERDE ARTIŞ GÖRÜLÜYOR´

Trabzon´da koronavirüs vakaları ve buna bağlı ölümlerin yükseliş trendinde olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Usta, "Vakalarda dördüncü dalgayı yakaladık ama üçüncü dalgadan daha yüksek oranda vakalarımız gidiyor. Bu gidişatın nerede duracağını bilemiyoruz. Hastanelere, yoğun bakımlara, entübelerde yansımalar var. Maalesef ki ölümlerde artış görülüyor son zamanda. Bayramdan önceki süreçte baktığımızda yoğun bakımda yatan hasta sayımız 6 iken şu anda 70. Bir ay içerisinde ciddi bir artış gördük. Serviste yatan hasta sayımız 38 iken şu an 275. Vakalar artıyor ama bunların hastanelere yansımaları da oluyor. Entübe vaka sayımız 2 iken şu an 21 vakamız entübe durumda. İnsanların sadece vaka artıyor ne oluyor diye düşünmemeleri gerekiyor. Hastanede yansımalarını görüyoruz. Ölümlerde de günlük 4´e çıkan rakamlarımız var" diye konuştu.

`ENTÜBE OLAN ÇOCUKLARI GÖRMEK BİZİ ÜRKÜTÜYOR´

Covid-19 aşısı olmayan hamileler ile çocukların, aşılı kişilere göre koronavirüs riskine daha açık olduğunu belirten Usta, "Şu an 11 tane gebe hastamız Covid-19´dan dolayı servislerimizde yatmakta. Bu çok önemli bir ayrıntı. Gebe olanların da doktor oluruyla aşı olmaları gerekiyor. Bundan kaçış olmaması gerekiyor. Bebekle ilgili herhangi bir kaygı, sıkıntı varsa doktorlarımız o konuda kişileri uyarır veya ona göre yol çizerler. Doktorun önermesi durumuna da kesinlikle aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Gebe olanların 2 can taşıdıklarını hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Covid-19 yoğun bakım olarak çocuklara ayırdığımız yer boş duruyordu. Herhangi bir şey olursa, diye ayırmıştık. Boş gidiyordu, bizi de sevindiriyordu ama şimdi yüzde 50´si dolu gidiyor. Çocuklarda da yoğun bakımda hatta entübe olan çocuklar görünce bu çok daha bizi ürkütüyor. Yaş gittikçe aşağılara gelmiş oluyor. Özellikle başta öğretmenler olmak üzere 15 yaş üzerindeki çocuklar, kronik hastalığı varsa 12 yaşa kadar olan çocuklarımızın aşılanması tüm çocuklar ve toplum sağlığı için önem arz ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-08-21 11:17:00



