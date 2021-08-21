Kaybolan Alman kadın 7 km uzaklıktaki hastanede bulundu Ekipler onu kaybolduğu yerde ararken o bambaşka bir yerde çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde eşi ile birlikte gezerken bir anda gözden kaybolan Almanya vatandaşı Andrea Woodtke, 7 kilometre yürüyerek gittiği hastanede bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan eşi Daniel ile birlikte Türkiye'ye gelen Andrea Woodtke (46), Trabzon'un Araklı ilçesindeki Pervane mevkiinde araçlarını yol kenarına çekerek, gezintiye başladı. Yol kenarında yürürken bir anda gözden kaybolan ve bipolar hastası olduğu öğrenilen Alman kadın için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından dereye düştüğü tahmin edilen kadın için bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yol boyunca da aranan Alman kadın kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıktaki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde bulundu. Yürüyerek hastaneye gittiği öğrenilen Alman kadın Andrea ve eşi Daniel hastane önünde duygusal anlar yaşadı. Hastanede tedbir amaçlı tedavi altına alınan Alman kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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