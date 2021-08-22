Trabzonspor, Süper Lig'de 5 sezon sonra bir ilk imza atmayı hedefliyor

Süper Lig'in 2. haftasında DG Sivasspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 5 sezon sonra 2'de 2 yaparak sezona başlamış olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Malatyaspor'u 51 mağlup ederek sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. Yeni transferlerin de etkili performans ortaya koyması bordomavililerde moralleri yükseltti.

Bordomavililer, 23 Ağustos Pazartesi ağırlayacağı Sivasspor karşısında 3 puan alması halinde 5 sezon sonra Süper Lig'de bir ilk imza atmış olacak. Trabzonspor, 201516 sezonunda sahasında Bursaspor'u 10, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 21 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başlamıştı. Söz konusu sezonun ardından ise Karadeniz ekibi bunu tekrarlayamadı. Bordomavililer, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atacak.

Trabzonspor'da son 5 sezonun başlangıçları şöyle:



201617

Trabzonspor Kasımpaşa: 20

Gaziantepspor Trabzonspor: 10



20172018

Trabzonspor Konyaspor: 21

Fenerbahçe Trabzonspor: 22



20182019

Başakşehir Trabzonspor: 20

Trabzonspor Sivasspor: 31



20192020

Kasımpaşa Trabzonspor: 11

Trabzonspor Malatyaspor: 21



20202021

Trabzonspor Beşiktaş: 13

Denizlispor Trabzonspor: 00



20212022

Malatyaspor Trabzonspor: 15

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