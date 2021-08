Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile gülümseten diyaloğu

Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları ile diyaloğu görenleri güldürüyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesinde yaşayan Ali Osman Erçin, teknesi ile denize açılarak avlanmak için ağ serdi. Bir süre sonra ağını denizden kaldırmaya başlayan Erçin, köpekbalığının ağa takıldığını fark etti. Köpekbalığını teknenin üzerine çıkartan Erçin, ağa sarılan köpekbalığını kurtararak tekrar denize bıraktı. Ağını çekmeye devam ederken tekrar köpekbalığının takıldığını gören Erçin bu sefer teknenin üzerine çıkarttığı köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı. O anlar bir başka balıkçı tarafından kayda alınırken, Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpekbalığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı. Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışırken, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri güldüren Karadenizli balıkçı, "Nedir bu sardınız bizim Karadeniz'i. Dur fenaluk yapma" tepkisi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, köpekbalığı ile pazarlık yaparak bir daha ağa takılması halinde kızartıp yiyeceğini kaydeden Erçin, "Köpekbalığı yiyecek bizi. Ben sana gelme dedim. Koçum benim bir daha gelirsen tavana kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir hiç darılıp gücenme. Ne burun var sende aynı benzedi büyükbabamın burnuna. Sen yine geldin mi. Ben sana geçen gün demedim mi bizim ağa gelme. Özledin mi beni. Senin için bana bir daha gelirse sakın denize atma onu güzel yeniyor. Ne diyorsun yiyim mi seni. Seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Dediler senin için öldü, dedim ölmedi efsane geri döndü. Atıyım seni denize ama gelme. Bitsin aramızda samimiyetlik. Yüzde git oğlum daha gelme sakın" şeklindeki diyalogu binlerce beğeni aldı.



"Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı"

Köpekbalıklarını tekrar denize bıraktığı için güzel yorumlar aldığını belirten Ali Osman Erçin, “Bu sene köpek balıkları biraz fazla galiba. İşin komik tarafı her akşam en az 34 tane ağlarımıza denk gelmesi. Onlar geldikçe ben bırakıyorum en son artık yeter daha gelmeyin dedim biraz komik olmaya başladı. Köpekbalığı ile aramızda farklı bir ilişki olmaya başladı. Bu durumu arkadaşlarım kameraya aldı bizde sosyal medyadan paylaştık. Bizde gerçekten çok güldük. Dolayısıyla paylaştıktan sonra da halkın da hoşuna gitti bizi sevenler olsun. Dışarıdan çok güzel yorumlar aldık. Karadeniz balıkçısı olarak gerçekten bizi çok gururlandıran yorumlarda aldık. Geri bıraktığımız için çok teşekkürler aldık. Sonuçta yemediğimiz bir balık çeşidi. Aramızda güzel bir muhabbet oldu balıkçılık onların sayesinde güzel geçti" dedi.



Köpekbalığının üzerine tükenmez kalem ile işaret bıraktı

10 gün boyunca her ağına köpekbalığı takıldığını vurgulayan Erçin, "Sürekli ağlara vurduğu için 'artık daha gelme ağlara zarar veriyorsun, seni incitmek istemiyorum git' dedim. Gidiyor bir şeylerden memnun kalıyor tekrar geri geliyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün boyunca hemen hemen her ağımızda 12 tane takılmaya başladı. Bizde dedik ki 'kardeşim artık daha gelme bizi bunalttın ağımızı yıpratıyorsun en son seni yiyeceğim' dedim. Gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Sürekli aynı balık geliyor mı geliyor diye işaret vurdum. Sonradan baktığımda ebatları farklı oldu. Bize gelen yorumlarda insanlar sanki ürküttük denize girebilir miyiz diye yazanlar oldu. Korkanlar oldu ancak sonuçta cam göz balığı kimseye bir zararı olmayan tamamen doğa dostu bir köpekbalığı. Kendinden başka kimseye bir zararı yok. Yaklaşık 20 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum 1,5 metreden yukarı olan köpekbalığına Karadeniz’de hiç rastlamadım. Sadece ağlara takılırsa ağlara zarar verir onun dışında bir zararı yok. Şu ana kadar kimseye de saldırdığını görmedim" ifadelerini kullandı.

