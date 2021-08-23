Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: 2-1

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -
STAT: Medical Park
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Ali Saygın Ögel
TRABZONSPOR: Uğurcan Peres, Edgar, Hugo, İsmail, Berat (Dk.75 Siopis), Hamsik, Gervinho (Dk.61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Nwakaeme (Dk.75 Cornelius), Djaniny (Dk.89 Koita)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Ahmet (Dk.78 James), Caner, Camara, Uğur, Azubuike (Dk.53 Cofie), Hakan (Dk.62 Felix), Kayode, Fajr, Gradel (Dk.78 Erdoğan), Yatabare (Dk.62 Sefa)
GOLLER: Dk.15 (P) Bakasetas, Dk.47 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk.70 Cofie (Demir Grup Sİvasspor)
SARI KARTLAR: Hugo, Nwakaeme, Uğurcan, Bakasetas (Trabzonspor), Azubuike, Ali Şaşal (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig´in 2´nci haftasında Trabzonspor, sahasında Demir Grup Sivasspor´u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada penaltıdan Bakasetas, 47'nci dakikada Nwakaeme kaydetti. Konuk ekip Sivasspor'un tek golü ise 70'inci dakikada Cofie'den geldi.
4´üncü dakikada sağ kanattan Fajr´ın altıpasın gerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kayode´nin kafa vuruşunda Uğurcan son anda topu köşeden kornere çeldi.
9´uncu dakikada Hamsik´in ceza sahası yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.
11´inci dakikada sağ kanattan Djaniny pasıyla ceza sahasına giren Gervinho´nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.
13´üncü dakikada Nwakaeme´nin şutunda top ceza sahası içerisinde Azubuike´nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti.
15´inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bakasetas´ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali´nin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
23´üncü dakikada Uğur´un sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38´inci dakikada Bakasetas´ın uzaktan sert şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
42´nci dakikada Fajr´ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üst direğin hemen üzerinden az farkla auta çıktı.
İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
47´nci dakikada Hamsik´in şutunda kaleciden dönen top ceza sahası sol çaprazındaki Nwakaeme´nin önünde kaldı, onun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
60´ıncı dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Hamsik´in doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Ali yumruklayarak uzaklaştırdı.
65´inci dakikada Hamsik´in pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşan Abdülkadir Ömür´ün kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya gitti.
67´nci dakikada Gradel ceza sahası içerisinde Edgar ile ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
70´inci dakikada Uğurcan Gradel´in penaltı atışını kurtardı, dönen topta Gradel´in ikinci şutunu da Uğurcan Çakır çıkardı ancak devamında Cofie, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu; 2-1.
86´ncı dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak hızla ilerleyen Peres'in ortasında, ceza alanı içinde Cornelius'un gelişine vuruşunda, kaleci Ali Şaşal sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-23 21:24:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.