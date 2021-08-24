Stefano Denswil, Trabzonspor'un 9. transferi oldu

Süper Lig'in ilk iki haftasında iki galibiyetle başlayan Trabzonspor'da, bir taraftan da transfer hareketliliği sürüyor. Bordomavililer, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Stefano Denswil ile anlaşma sağlayarak şehre getirdi. Bu transferle birlikte Trabzonspor bu sezonki 9. transferini gerçekleştirdi.

Süper Lig'de son 5 sezonun en iyi ilk iki hafta başlangıcını yapan Trabzonspor, bir taraftan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordomavililer stoper ve sol bek mevkiilerinde oynayan 28 yaşındaki Hollandalı oyuncu Stefano Denswil'i Trabzon'a getirdi.



7 yabancı 2 yerli oyuncu transferi

Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katan bordomavililer bu sezonki 9. transferini gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, daha önce İtalya'nın Parma Kulübü'nden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan Bruno Peres ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Bordomavililer, iki oyuncunun transferinin ardından İsveç'in Göteborg Kulübü'nden Marek Hamsik'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Koita ve Andreas Cornelius'nun ardından Siopis'i de renklerine bağlarken, son olarak Stefano Denswil'i kadrosuna katmak için oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Bordomavililerin transferi gün içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Trabzonspor, yerli oyuncu transferi olarak da Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı'yı renklerine bağlamıştı.

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