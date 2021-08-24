TFF Başkan Veki Yılmaz Büyükaydın'ın acı günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın'ın babası Hacı Mehmet Büyükaydın vefat etti.

Büyükaydın'ın cenazesinin Trabzon'un Ortahisar İlçesi İskenderpaşa Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bostancı aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.