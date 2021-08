Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Konfederasyon Ligi Playoff Turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda AS Roma ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor'u 21 mağlup eren Trabzonspor, UEFA Konfederasyon Ligi Playoff Turu rövanş maçında AS Roma ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sahasında oynadığı ilk maçı 21 kaybeden bordomavililer rövanş maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı çalışma ile başladı. Sivasspor maçında oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise mobilizasyon ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması ve çift kale maç yapıldı.



Roma maçının antrenman ve basın toplantı programı netleşti

Trabzonspor'un rakibi AS Roma 25 Ağustos Çarşamba günü yerel saatle 10.00'da kendi tesislerinde antrenman gerçekleştirecek ve antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. Ev sahibi takım aynı gün yerel saatle 12.45'te Teknik Direktör Jose Mourinho ve bir futbolcunun katılımıyla yine tesislerinde basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor yarın özel uçak ile saat 10:00'da İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile Marek Hamsik'in katılacağı basın toplantısı ise 25 Ağustos Çarşamba günü yerel saatle 17.30'da maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Basın toplantısının ardından saat 18.00'de yine stadyumda yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

