Trabzonspor, İtalya´ya gitti



Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Roma ile oynayacağı maç için İtalya´ya gitti.

Trabzon´daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, sabah 10.00´da Trabzon´dan özel uçak ile Roma´ya hareket etti. Havalimanında bir taraftar ise futbolculara, 'Roma'yı yakın da gelin' diye seslendi.

Trabzonspor´un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan´ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.

Trabzonspor, yarın saat 20.00´de Olimpico Stadyumu´nda Roma ile karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Trabzonspor'un havalimanından gidiş görüntüleri

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR

2021-08-25 10:00:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.