Trabzonspor Avrupa'da 139. maçına çıkıyor

UEFA Konferans Ligi PlayOff Turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa'da 139. maçına çıkacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılan Trabzonspor, Norveç'in Molde takımını elemişti. İlk maçta rakibi ile sahasında 33 berabere kalan bordomavililer, rövanş maçında ise normal süresi 11 beraberlikle biten mücadeleyi penaltılar sonucunda 43 kazandı ve bir üst tura çıkarak Roma'nın rakibi olmuştu. Sahasında rakibiyle oynadığı ilk maçı 21 kaybeden bordomavililer, yarın Roma'da tur için avantajlı skoru arayacak.

Trabzonspor, ilk olarak 19761977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 20092010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi yeni düzenlenmeye başlanan UEFA Konfederasyon Lig'inde ise 3 karşılaşmada mücadele etti.

Bordomavililer, Avrupa kupalarındaki 138 maçta 51 galibiyet, 35 beraberlik aldı, 52 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Avrupa sınavlarında rakip fileleri 182 kez havalandırırken kalesinde ise 194 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.