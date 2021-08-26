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Üretim az olunca değeri daha da arttı Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nden alan Yalıncak karpuzunda üretim, bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle yarı yarıya azaldı

İHA

Üretim az olunca değeri daha da arttı Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nden alan Yalıncak karpuzunda üretim, bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle yarı yarıya azaldı

Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi'nden alan Yalıncak karpuzunda üretim, bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle neredeyse yarı yarıya azaldı. Daha önceki yıllarda üretimi 200 tona kadar çıkan karpuzun bir kısmı tarlada çürüdü.
Trabzon’da 2010 yılında üretimine başlanılan ve ismini bulunduğu mahalleden alan Yalıncak karpuzu, tat ve aroma bakımından diğer bölgelerdeki karpuzlardan farklılık arz ediyor. 10 yıldan fazla Yalıncak Mahallesi’nde karpuz üretimi yapan İsmail Köksal Kotan, bu seneki hasadın önceki yıllara göre az olduğunu belirterek, ürünün bir kısmının tarlada çürüdüğünü söyledi. Havaların yağışlı geçmesinden ürünün olumsuz etkilendiğini belirten Kotan, “Bu seneki hasat önceki yıllara oranla az. Bu sene havalar yağışlı geçtiğinden fideler tam olarak gelişemedi ve zarar gördü. Bazıları çürüdü zarar gördü. Dolayısıyla üretim geçen yıla göre düşük. Karpuzumuzun tadı, aroması yine aynı, değişiklik yok” dedi.
Karpuzun özelliği bakımından çok tercih edildiğini kaydeden Kotan, “Karpuzumuzun özelliği, ham kesilmeyip direkt dalından toplanması. Aynı zamanda organik, suni gübreyle değil hayvan gübreleriyle yetiştiriliyor. Bunun yanı sıra Yalıncak’ın havasının, yetiştiği yerlerin denize doğru dönük olmasının tadında etkisi var diye düşünüyorum. Trabzon’da 2010 yılında ilk karpuzu piyasaya sunan benim. Bunu yaptığım zaman herkes merak ediyordu burada karpuz olur mu diye. Bir iki yıl böyle geçti. Ancak kapuzu yiyen tadını beğenince geri dönüşler artmaya başladı. Sonuçta karar verici tüketici. Geri dönüşler güzel olunca artık marka haline dönüşmeye başladı. Yalıncak karpuzu sadece Trabzon’da değil Türkiye genelinde markalaştı. Tadı tamamen hava şartları ve toprakla alakalı” diye konuştu.
Şu an pazarlama sıkıntısı yaşadıklarını kaydeden Kotan, “Pandemi de bizi etkiledi. Dolayısıyla pandemide dışarı çıkma az olunca tüketim de az oldu. Şu anda pazarlama sıkıntısı yaşıyoruz. Önceki yıllara göre bu yıl rekoltemiz çok düşük. İlk yıllar 1020 ton gibi üretimimiz vardı. 2013 yılından sonra 100 tonun üzerinde, hatta 200 tona kadar çıktık. Şu anda yarı yarıya, 200 ton çıkmaz. 30100 ton arası hasat olur diye tahmin ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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