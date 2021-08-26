Yağışlı havaların fındığa olumsuz etkisi beklenmiyor TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Serin ve yağışlı havalar olgunlaşan fındığın randımanına olumsuz etki etmez”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağışlı havaların fındığa olumsuz etkisi beklenmiyor TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Serin ve yağışlı havalar olgunlaşan fındığın randımanına olumsuz etki etmez”

İHA

Yağışlı havaların fındığa olumsuz etkisi beklenmiyor TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan: “Serin ve yağışlı havalar olgunlaşan fındığın randımanına olumsuz etki etmez”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, son günlerdeki serin ve yağışlı havaların olgunlaşan fındığın randımanına olumsuz etki yapmayacağını belirterek, fındık hasadı ve daha sonraki kurutma ile depolama aşamasında oluşabilecek alfatoksin tehlikesine de dikkat çekti.
Fındıkta kalite kayıplarına neden olan ve depolanma süresini kısaltan etkenlerden en önemlisinin küflenme olduğuna dikkat çeken TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, “Küfün uygun sıcaklık, nem ve besi ortamında gelişmesiyle aflatoksin oluşur. Aflatoksin bilinen en kanserojen maddelerden biridir. Karaciğer kanserine ve gen yapısında değişiklere yol açar. Bağışıklık sistemini zayıflatır, vücudun hormonal dengesini bozar, kısırlığa ve sakat doğumlara neden olur. Gıda emilimini azaltır ve kemikleri zayıflatır. Fındık üretiminde lider ülkeye yakışır kalitede üretim yapmak zorundayız. Aksi takdirde aflatoksin tehlikesi ülkemiz fındığının imajını olumsuz etkileyerek ürünün değerini düşürmekte ve alıcı ülkeleri başka pazarlara yönlendirmektedir. Fındık ihracatında sorun yaşanmaması ve dünya pazarındaki payımızın korunması için fındıkta aflatoksin oluşumu önlenmelidir. Aflatoksin oluşumunu önlemek için hasat, harman ve depolama aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. Hasat zamanında yapılmalı, erken veya geç hasattan sakınılmalıdır. Fındık erken toplanırsa iç fındıkta buruşuk oranı ve kilo kaybı dolayısıyla randıman kaybı oluşur. Bu fındıkların uzun süre muhafaza edilmesi güçleşir, kolayca bozulurlar. Küflenme ve dolayısıyla aflatoksin oluşumuna neden olurlar. Geç hasat edilir ise fındığın toprakla teması ve kabuğun çatlaması ile küf bulaşır ve aflatoksin oluşur. Fındıklar olgunlaştığında gelecek yılın ürününe zarar vermeyecek şekilde hasat edilmelidir. Uygun arazilerde silkeleme suretiyle fındık toplanmalıdır. Ancak yere dökülen fındıklar hemen toplanmalı, uzun süre toprakla temas ettirilmemelidir. Fındıklar yağmurlu havada toplanarak ıslak olarak çuvala konmamalı ve çuvallarda bekletilmemelidir. Hasatta naylon çuval yerine jüt çuvallar ya da fileli çuvallar kullanılmalıdır. Hasattan 1015 gün önce bahçe altlarında ot temizliği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğünde alkış alan hareket Düğün pastasının bahşişini orman yangınlarında mağdur olanlara bağışladı
YEREL HABERLER Düğünde alkış alan hareket Düğün pastasının bahşişini ...
Yılda 300 bin turistin ziyaret ettiği Hamsiköy'de taş ocağına tepki
YEREL HABERLER Yılda 300 bin turistin ziyaret ettiği Hamsiköy'de taş ...
Trabzon'da, Covid-19 aşısı olanlarda antikor düzeyi araştırılıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da, Covid-19 aşısı olanlarda antikor düzeyi ...
Üretim az olunca değeri daha da arttı Doğu Karadeniz'in tek karpuz üretim merkezi olan ve ismini üretildiği Trabzon'un Yalıncak Mahallesi'nden alan Yalıncak karpuzunda üretim, bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle yarı yarıya azaldı
YEREL HABERLER Üretim az olunca değeri daha da arttı Doğu ...
Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a havalimanında coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu karateci Keyda Nur Çolak'a ...
Trabzon’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Trabzon’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ...
Avcı: "Son ana kadar turu getirmeyi zorlamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Avcı: "Son ana kadar turu getirmeyi zorlamak ...
Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Lefkoşa Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine atandı
YEREL HABERLER Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan ...
Statue of Nwakaeme built in Trabzon
YEREL HABERLER Statue of Nwakaeme built in Trabzon
Trabzonspor, Roma´da zafer peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Roma´da zafer peşinde
Trabzon´da Nwakaeme´nin heykeli dikildi
YEREL HABERLER Trabzon´da Nwakaeme´nin heykeli dikildi
Trabzonspor Avrupa'da 139. maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor Avrupa'da 139. maçına çıkıyor
Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı Hüseyin Çelik: "Nwakaeme'yi çok seviyoruz, Trabzonspor ile özdeşleşsin istedik"
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftarlar, Nwakaeme'nin heykelini ...
Trabzonspor tur için Roma'ya uçtu
YEREL HABERLER Trabzonspor tur için Roma'ya uçtu
Trabzonspor, İtalya´ya gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, İtalya´ya gitti
Hacıkerimoğlu'ndan asırlık çınarı ziyaret
YEREL HABERLER Hacıkerimoğlu'ndan asırlık çınarı ziyaret
Şampiyon Busenaz´a pideciden, `vurduğun son yumrukla hesabı ödedin´ jesti
YEREL HABERLER Şampiyon Busenaz´a pideciden, `vurduğun son yumrukla ...
Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Roma maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor´da Roma maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Roma maçı hazırlıkları başladı
TFF Başkan Veki Yılmaz Büyükaydın'ın acı günü
YEREL HABERLER TFF Başkan Veki Yılmaz Büyükaydın'ın acı günü
Stefano Denswil, Trabzonspor'un 9. transferi oldu
YEREL HABERLER Stefano Denswil, Trabzonspor'un 9. transferi oldu
Vaka sayılarının arttığı Trabzon'da yoğun bakımlar doldu Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Türedi: “Hastalarımıza yoğun bakımda yer bulamazken şehrin başka bir yerinde şenlik düzenleniyor” “Eğer hiçbir kurala uymazsak başa döneriz” “Hastaneye yatış oranları da yüksek. Özellikle yoğun bakımda yatan hasta sayımız maalesef fazla” Şu anda hastanemizdeki mevcut yoğun bakımların tamamı Covid hastalarıyla dolu”
YEREL HABERLER Vaka sayılarının arttığı Trabzon'da yoğun bakımlar ...
Abdullah Avcı: "Şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Şampiyon olabilmek için elimizden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.