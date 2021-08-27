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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor kalesini gole kapatamadı

İHA

Trabzonspor kalesini gole kapatamadı

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 6 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, savunmada sıkıntı yaşıyor. Son iki sezondur transferi konuşulan kaleci Uğurcan Çakır'ın yaşadığı performans düşüklüğü ise dikkat çekiyor.
Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 6 maça çıkan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmaların tamamında kalesinde gol gördü. Bordomavililerde performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve son iki sezondur transferi konuşulan kaleci Uğurcan Çakır'ın ise yaşadığı performans düşüklüğü dikkat çekiyor.

6 maçta 11 gol
Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan başlayan Trabzonspor sahasında Norveç'in Molde ekibi ile 33 berabere kaldı. Deplasmanda ise rakibi ile 11 berabere kalan bordomavililer Süper Lig'de Malatyaspor'u 51 mağlup etti. Avrupa Konferans Ligi Playoff ilk maçında ise sahasında Roma'ya 21 yenilen Karadeniz ekibi, ardından Süper Lig'de Sivasspor'u 21 mağlup ederken, rövanş maçında ise deplasmanda Roma'ya 30 mağlup oldu ve Avrupa defterini bu sezon için kapattı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda kalesinde 11 gol görürken, rakip filelere ise 12 gol gönderdi.

Uğurcan Çakır'ın performansı
Trabzonspor'da son iki sezondur transferi konuşulan kaleci Uğurcan Çakır'ın ise yaşadığı performans düşüklüğü dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılacağı konuşulan milli kaleciyle ilgili olarak bordomavili kulüp istediği rakamlara ulaşamadı. EURO 2020 gruplarında kalesinde 8 gol görmesine rağmen en çok kurtarış yapan kaleci olan Çakır, bu sezon bordomavili takımda forma giydiği 6 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.
Geçtiğimiz sezon yüzde 89'luk bir başarı ortalaması yakalayan milli kaleci bu sezon ise forma giydiği 6 maçta yüzde 65'lerde kaldı. Başarılı eldiven geçtiğimiz sezon forma giydiği 36 maçın 13'ünde kalesinde gol görmemişti.

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