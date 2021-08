Of'tan afet bölgesine bir tır dolusu yardım

Trabzon'un Of ilçesinde, Sinop'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri tırla bölgeye gönderildi.

Afet bölgesi için kısa süre önce ''köprüler yıkılı köprüler yapılır, gönül köprüsü hep ayakta kalır'' sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına Oflular büyük destek oldu. Gıda malzemesinden, kişisel temizlik ürününe, giysilerden ev eşyalarına kadar bir çok yardım Of Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak guruplara ayrıldı. Daha sonra Of Belediyesi önüne gelen tıra yüklenen tamamı sıfır ve ambalajlı malzemeler Sinop'a gönderilmek üzere yola çıktı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Yapılan yardımlar için vatandaşlara teşekkür eden Of Belediye Başkan Vekili Oktay Ulusoy, "Trabzon Valiliği bünyesinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Bizde Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi olarak öncülüğünü yaptık. Vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bizde bazı iş adamlarımızından destek aldık. Fabrika sahipleri destek oldu. Esnaflarımız yardımlarda bulundu. Belediye personelimiz yardımların toplanıp tıra yüklenmesinde katkı sağladı. Oflular olarak el birliği yaparak bu işi başardık. Yardımlarımızı Sinop'a gönderiyoruz. Afetzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Oflu hemşehrilerimiz kampanyaya büyük ilgi gösterdi"

Kendisinin daha önce sel bölgesinde görev yaptığını dile getiren Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, "Öncelikle selde ve yangınlarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Ben daha önce 20102013 yıllarında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yaptım. Afet yaşanınca birkaç gün sonra Bozkurt'a gittim. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Türkiye genelinde yapılan bu yardım kampanyasını duyan Oflu hemşehrilerimiz bu kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Belediye Başkanımız , başkan vekilimiz, belediye personelimiz canhıraş bir şekilde çalıştılar. Ben bu yardımı yapan Oflu hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.