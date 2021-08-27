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Trabzon'un saklı tarihi keşfetmek için kazı başlatıldı

DHA

Trabzon'un saklı tarihi keşfetmek için kazı başlatıldı


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON'un Ortahisar ilçesi Zağnos Vadisi'nde iç kale olarak anılan bölgede, arkeolojik kazı çalışmaları imzalanan protokol ile başladı. Bugün temsili ilk kazma vurulurken, bölgede Roma, Bizans, Trabzon ve Osmanlı İmparatorluğu'nun izleri aranacak.
Ortahisar ilçesi Zağnos Vadisi'nde tarihi surların bulunduğu ve iç kale olarak anılan bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destek verdiği arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı. Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan protokolün ardından temsili ilk kazma vuruldu. 7 farklı üniversiteden çok sayıda uzmanın dönüşümlü olarak çalışacağı kazıda; Roma, Bizans, Trabzon ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. İç kale Kazı Bilimsel Danışmanı ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz, açılış konuşmasında kazı alanı hakkında bilgi vererek şunları söyledi:
"Roma'nın diğer bölgelerinde olduğu gibi iç kale, şehrin tepelik kısmına inşa edilerek surla çevrilmiştir. Burası aynı zamanda 4 farklı medeniyetin siyasi, askeri, ticari ve idari merkezi konumundaydı. Aynı kullanım geleneği sonraki devirlerde de devam etmiştir. Bugünden itibaren içerisinde arkeolojik kazılara başlanacak olan Trabzon iç kalede başta 1471 yılında yapılmış. İç Kale Camii'nin ilk evresi ve hamam kalıntısı olmak üzere Osmanlı ve Kommenosların saray kalıntıları, idari ve askeri binalar, darphane, zindan, garnizon binası, mahzen, dehliz, gizli geçit ve kapalı batı kapısı, sarnıç, cephanelik, tahıl ve erzak depoları gibi yapıların kalıntılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki arkeolojik kazılardan elde edeceğimiz tüm buluntu, bulgu ve sonuçlar Orta Çağ'da yazılmış Trabzon tarihine dair methiyelere nakledilen bilgilerin doğruluğunu teyit ve bilinmeyenleri tespit bakımından tarihi önem arz etmektedir."
'BELKİ TRABZON'UN TARİHİ YENİDEN YAZILACAK'
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise "Belki Trabzon'un tarihi yeniden yazılacak. Çünkü bizim bildiğimiz, tarihçilerimizin ifade ettiği 4 bin yıllık geçmişine dayanan bu tarih ve kültür şehri, belki bu yeni kazılardan ortaya çıkacak sonuçla inanıyorum ki çok daha geriye dönük tarihe ışık tutacak ve çok değerli eserler ortaya çıkacak" dedi.
'ARKEOLOJİK KAZI HAREKETİNİ BAŞLATIYORUZ'
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da şunları ifade etti:
"Çok şükür, bugün Trabzon tarihinde ilk kez olmak üzere arkeolojik kazı hareketini başlatıyoruz. Bu Trabzon'un kadim tarihi için önemli adımdır. Çünkü hepimiz Trabzon´la ilgili niteleme yaparken kadim şehir Trabzon´u çok kullanıyoruz. İşte bu kadim şehir Trabzon'un tarihini daha iyi şekilde ortaya çıkaracak çalışmalar ancak kazı ve diğer faaliyetlerle mümkün olabilir. Bu manada Trabzon´un bilinen 4 bin yıllık tarihinin, bu kazılarla ve daha sonra buna eklenecek diğer bilimsel çalışmalarla çok daha geriye gideceğine inanıyorum. Çünkü bazı mağaralarda bulunan eserlerden Trabzon'daki yerleşmelerin milattan önce 2 binin çok daha gerisine gittiğini görüyoruz. Böyle kuvvetli işaretler var. Bu kazılar Trabzon'un kadim tarihini çok daha net şekilde ortaya çıkaracaktır."DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-08-27 18:23:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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