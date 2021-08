1 TL ile 100 kilometre giden elektrikli araç yaptılar Liseliler, 8 ayda dolu bir şarjla 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı

Trabzon'un Of ilçesinde meslek lisesi öğrencileri 8 ayda yaptıkları 120 kilo ağırlığındaki elektrikli araç, bir tam şarjla 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor. Teknofest elemelerini geçen öğrenciler, ''Simurg'' isimli araçla elektrikli araçlarıyla Teknofest'te derece için yarışacak.

2021 Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışması için kolları sıvayan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tüm zorluklara rağmen 8 ay gibi kısa bir sürede gece gündüz çalışarak elektrikli araç yapmayı başardı. Yaptıkları hesaplamalara göre elektrikli araçlarının bir dolu şarjla elektrikli araçları 100 kilometre gideceğini belirten öğrenciler bunun karşılığında 1 TL'lik enerji harcandığını dile getirdiler. 7 kişilik bir öğrenci grubu ile yaptıkları ''Simurg'' isimli araçla Teknofest eleme turlarını geçen öğrenciler, 31Ağustos5 Eylül arasında Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışmasına katılacak. Türkiye'de 40 lisenin katıldığı yarışmada 'Simurg'' takımı, araçlarının hafif olması ve daha fazla mesafe katedebilme özelliğini avantaj olarak kullanacak. Araçlarına güvenen öğrencilerin sonraki hedefi ise tasarımları ve yapımı kendilerine ait batarya paketi ve hub motor yapmak.



Aydın: "Destek istiyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Makine Teknoloji Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, "Teknofest, bu yıl ilk defa liseler arası elektrikli araçlar kategorisinde bir yarışma düzenledi. Bizde okul olarak öğrencilerimizle birlikte bu yarışmaya katılacağız. Teknofest'in iki eleme aşamasını geçtik. Teknofest tarafından 31Ağustos1 Eylül arasında İzmit'te yapılacak yarışmalara katılacağız. Bu yarışmada Trabzon'u temsil eden tek okul biziz. Türkiye genelinde 40 araç lise seviyesinde bu yarışmalara katılacak. Bizde bu 40 araçtan birisi olacağız. Yarışmaya genelde sanayisi büyük olan büyük şehirlerden katılım var. Trabzon'dan böyle bir aracın katılması bizim için zorlu oldu. Ekonomik anlamda zorluklar yaşadık. Öğrencilerimizin büyük özverisi oldu. Yeri geldi geceleri çalıştık. Büyük emek verdik bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizi bu işe dahil etmek istedik. İnanıyorum ki bu yarışma bize bir tecrübe katacak. Yurt dışında da buna benzer yarışmalar var. Bundan sonraki hedefimiz yurtdışındaki yarışmalara hazırlanmak olacak. Trabzon'u temsil ettiğimiz için Trabzon'un maddi manevi desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Bu bölgedeki öğrencilere güzel bir örnek olacağımızı düşünüyoruz. Yarışmadan sonra ortaokulları gezeceğiz. Bir ortaokul bahçesinde bu araçla gezdiğimiz zaman bu aracın Trabzon'da, Of'ta Ulusoy Meslek Lisesi'nde yapıldığını öğrenen bir öğrencinin çok farklı şeyler hayal edebileceğini düşünüyorum. 'Biz de bunu yapabiliriz' diyebileceklerini düşünüyorum" dedi.



Aydın: "Ağırlığımızın az olması avantajımız"

Aracın teknik özelliklerinden bahseden Aydın, "Aracımızın motoru 2 bin watt. Hub motor olarak biliniyor. 2 bin 500 wattlık bir bataryası mevcut. Bir motor sürücüyle birlikte aracımızı hareket ettireceğiz. Elektrik aksamı aracın içerisinde bir ağ gibi her tarafa yayılmış durumda. Elektronik kartlarımızla beraber aracımızın hızını motorumuzun ve bataryamızın sıcaklığını, bataryadan çektiğimiz enerji miktarını aracımızın üzerindeki bir ekrandan görebileceğiz. Ekranı sayesinde şoförümüz direkt müdahale edebilecek. Aracımızın kasası ve şasisi karbonfiberden oluşuyor. Karbon fiber olduğu için çelikten üç kat daha dayanıklı. Aracımız bütün aksamıyla 120 kilo civarında ağırlığa sahip. Ağırlığının az olması yarışmada bizi avantajlı konuma getirecektir. Öğrencilerimiz yaptığı testlerde yarım saatte 4 wattlık enerji harcaması tespit ettiler. Bundan yola çıkarak bataryamızın bir saatlik şarjıyla motorumuzun 25 kilometre yol gidebileceğini hesap ediyoruz. Tam bir şarjla da 100 kilometre gidebiliyor. Bu da gösteriyor ki 1 TL ile 100 kilometre yolu gidebileceğiz. Şuan itibariyle 1 kilowatt enerji 0,47 kuruş olduğunu için 100 kilometreyi 2 bin 500 wattlık bir batarya ile alabileceğimizi hesapladık" diye konuştu.



Bozdağ: "Elektronik aksamını kendimiz tasarlayarak yaptık"

Aracın elektronik aksamı hakkında bilgi veren Elektrik Elektronik Tasarımı Öğretmeni Gökhan Bozdağ, "Liseler arası elektrikli araçlar yarışmasında öğrencilerimizle birlikte bu aracın elektronik kartlarının çizimini ve tasarımını yaptık. Bu elektronik kartları tamamen aracın sensörlerinin birbiriyle haberleşmesi amacıyla yaptık. Günümüz otomobil teknolojisinde kullanılan canbus seri haberleşme protokolü kullanılıyor. Biz bunun biraz daha basitleştirilmiş versiyonunu yaptık. Bizim bundan sonraki hedefimiz batarya paketlemesini tamamen kendimiz yaparak bu araca monte etmek. Ayrıca tamamen kendi tasarımımız olan bir hub motor yapmak istiyoruz.



Şen: "Çok kafa yorduk"

Okul öğrencilerinden takım kaptanı Hayrullah Şen, "7 kişilik bir ekiple tam çalışıyoruz. Takımımızın adı 'ETT HMB ULUSOY MTAL GENÇ TAKIMI'. Yarışmaya çok kısa bir zaman kaldı. Zorlandığımız zamanlar oldu. Bazen geceleri de bu işe kafa yorduk. Son günlerde aksaklıklarla karşılaştık. Fakat bir şekilde bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. İnşallah yarışmada iyi bir derece elde ederiz" şeklinde konuştu.



Çakmaklı: "Arkadaşlar çok azimli"

Projeye destek amaçlı katılan Kayseri Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammet Saltuk Çakmaklı, "Yazılımsal olarak arkadaşlara destek veriyorum. Buradaki arkadaşlarımız çok azimliler. Gece gündüz birlikte çalışıyoruz. İnşallah yarışmadan güzel bir sonuç alacağız" dedi.



Saka: "İlk 10 okul arasındayız"

Projeden çok fazla ümitli olduklarını belirten Okul Müdürü, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bülent Saka, "Fatih Mehmet Aydın hocamızın Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Topluluğu öğrencileriyle yaptığı fikir alışverişi sonucu; okul olarak öğretmen ve öğrencilerimizle Teknofeste katılacak bir proje yapabileceğimize karar verdik. Öncelikle takımızı oluşturduk. 8 aylık bir süreçte aracımızı yaptık. Teknofest tarafından yapılan elemeleri geçtik. Elektrikli Araç Kategorisi'nde yarışacak 40 araç içerisinde ilk 10'ncu sıradayız. Okulumuz, ilçemiz ve İlimiz adına en iyi dereceyi alacağımızı ümit ediyorum. Bu projeye başlarken bize destek veren Of Kaymakamımız Sayın Hayrettin Çiçek'e Of Belediye Başkanımız Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İdris Kabahasanoğlu'na ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu proje Ofumuz'un mesleki ve teknik eğitimine çok büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

