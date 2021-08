Karadeniz'in son sürü sahipleri

Karadeniz yaylalarının olmazsa olmazı koyun sürülerinin sayısı gün geçtikçe azalıyor. Zahmetli ve uğraş gerektiren bir iş olmasından dolayı zamana karşı direnen sürü sahipleri, mesleğin son demlerini yaşıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Günbuldu köyünde küçükbaş hayvan işiyle uğraşan Osman Bayraktar, koyun sürülerinin azaldığını ve bu mesleğin son temsilcileri olduklarını söyledi. 200 yıllık dede mesleğini sürdüren Osman Bayraktar, kendisinden sonra bu işi devam ettirecek kimsenin olmadığını belirtti. Koyunculuk mesleğini severek yaptığını dile getiren Bayraktar, yaşamı boyunca geçimini bu işten sağladığını söyledi.



"Eskiden köyde 15 sürü vardı, şimdi 2 sürü var"

Koyunculuğun ata mesleği olduğunu belirten Bayraktar, "Koyunculuk, dede, baba değil sadece, ata mesleği. Orta Asya'dan gelen Türkmen boylarının olmazsa olmazı koyunlardı. Koyun Türkmen boylarının geçim kaynağı, yaşam biçimiydi. Biz de 200 yıldır bu köyde yaşıyoruz. Geçimizi hayvancılıkla sağladık. Hala daha onunla geçiniyoruz. İşimden memnunun şükürler olsun. Ben bu işin içinde doğdum büyüdüm. 57 yaşındayım. Bu işten sigortamı ödedim, emekli oldum. Çocuklarımızı okuttuk. Biri İstanbul'da, biri Erzurum'da. Mühendis oldular. Hanımla birlikte bu işi yapıyoruz. Hanım olmazsa ben de bu işi yapamam. Çocuklar da izinli olduklarında bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yanımızda kimse yok. Üzülüyoruz yani. Biz babadan bu mesleği alıp yürüttük. Ama bizden sonra bu işi yapacak yok. Bizim köyde 15 sürü vardı şimdi 2 sürü var. Kardeşimle benim sürümüz var. Bu mesleğin son temsilcileriyiz maalesef. Bu meslek Karadeniz'de son demlerini yaşıyor. Çaykara, Of, Sürmene, Araklı bölgesinde eskiden 500 bin koyun varken. Şuanda 20 bin civarındadır. Kiminle konuşuyorsan 'çocuklar bu işi yapmayacak' diyor. Garip bir duygu bizim için" dedi.



"Bu iş zor ama sevdin mi kolay"

Koyunculuğun günümüzde daha fazla getirisi olduğunu ifade eden Bayraktar, "Eskiden koyunun yünü para ederdi. Eskiden çok sürü vardı ama pazar sıkıntısı vardı. Şimdi az sürü var ama pazar sıkıntımız yok. Para ediyor ama zor olduğu için kimse yapmak istemiyor. İnsanlar rahata alıştı. İnsanlar artık az çalışıp çok kazanmanın derdinde. Öyle bir dünya yok. Ben öyle bir dünya görmedim. Yaz kış bu işle uğraşıyorum. Benim işim bu. Hangi iş olursa olsun severek yapmazsan para kazanamazsın. Mutlu olamazsın. Koyunculuk bir sevdadır. Eğer sevmezsen bu işi yapamazsın. Bu iş zor ama sevdin mi kolay. On dakika bile sürüden gözünden ayıramazsın. Başına hemen bir felaket gelebilir. Sürüye kurt düşebilir. Koyunun olduğu her yerde kurt vardır. Ayı sürüden bir tane alıp gider ama kurt sürüyü kırar. Yazın burada kalıyoruz. Kışın Trabzon'da sahil kesimlerinde nerede bir kışlak bulursak orada kalıyoruz. 44,5 ay kışlarız. Sürümüzde yaklaşık 300 hayvanımız var. Koyunlarımız Karayaka cinsi koyun. Bu bölgeye has hayvanlar. Bu hayvanlar soğuğa dayanıklıdır. Derileri kalındır. Kıymetli hayvanlardır" diye konuştu.

