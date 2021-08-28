Mustafa Hacıkerimoğlu: "Bölge kardeşliği vazgeçilmezimiz"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor’un öncülüğünde Çaykur Rizespor ve Giresunspor arasında dostluk köprülerinin kurulacağını belirterek, “Sporla uyuşmayan ve komşuluk ilişkilerinden uzak görüntüler son bulacak. Hep birlikte kardeşçe maçlar izleyeceğiz. Bölge kardeşliği vazgeçilmezimiz” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TSYD Trabzon Şubesi’nin aylık dergisine verdiği röportajda bölge kardeşliğinin yeniden sağlanacağını ve dostluk ilişkilerinin ön planda olacağını söyledi. Hacıkerimoğlu, Trabzonspor’un Anadolu’nun ağabeyi konumunda olduğunu da belirterek, “Geçmişte bazı kırgınlıklar olmuş olabilir. Ancak burada Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler yapıcı bir rol üstlenmek zorunda. Trabzon, Giresun ve Rize’nin arasında bir şehir. Bu insanlar tarih boyunca hep birlikte yaşamış. Aramızda akrabalık bağları var, dostluklar var. Şimdi geçmişi bir kenara koyarak yeni bir planlama ile hem bölge çocuklarının gelişiminin ortak takip edilmesi hem de aradaki dostluk bağlarının örnek olacağı bir yapıya geçilmeli. Bunun için önemli adımlar atıldı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Giresunspor’dan bu yönde hep olumlu mesajlar geliyor ve bu şekilde devam edecektir. Futbolda sadece Karadeniz’de değil ülke genelinde futbolda barışın sevginin aynı zamanda fairplay yani nezaket ile maçları izlediği alkışladığı ortama kavuşması için katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



"Trabzon bir futbol fabrikasıdır"

Hacıkerimoğlu, Trabzon’dan gelen birisi olarak TFF’de görev yaptığını da belirterek, “Trabzonspor ile Trabzon özdeşleşmiştir ancak bu takımı benimseyen sahiplenen sadece Trabzonlular değil. Trabzonspor artık dünya çapında bir kulüp ve sadece bir şehrin desteklediği görünümde değil, bir dünya markasıdır. Trabzonspor, saygı, sevgi ve hoşgörüsüyle herkese örnek olacak güce ve potansiyele sahiptir. Rizespor, Giresunspor, Karadeniz’de ki bütün kulüpler Trabzonspor’dan bana göre faydalanmalı. Trabzonspor , Trabzon futbolun bir fabrikasıdır. Hem onları futbol adına hemde Trabzonspor adına desteklemeli” diye konuştu.



"Hakemler için yaş sınırı uygulanmalı"

Hacıkerimoğlu, TFF olarak bu sezon hakemler konusunda önemli kararlar alacaklarını da ifade ederek, “45 yaş kuralının uygulanması gerektiğini belirterek, " Süper Lig’de de yaş akti vardır 45 yaşını doldurduğun zaman emekli olman gerekiyor. Verilen bir karar kulüplerin sezondaki kaderini belirleyebiliyor. O yüzden sadece verilen karar sonrası bir takımın canı yanmayacak kararı yanlış veren hakemin de canı yanacak. Hatta yeni bir uygulama ile tıpkı kulüpler gibi başarısız olan hakemlerin sezon sonunda küme düşürülmesi konusunda karar alındı” şeklinde konuştu.



"Trabzonspor'un futbol keyif veriyor"

Hacıkerimoğlu, bu sezon Trabzonspor’un çok iyi bir kadro kurduğunu da belirterek, “Oynanan futbol keyif veriyor. Çok önemli isimler takıma kazandırılmış. Koyulan hedeflere doğru verilecek mücadele ilk maçlarda sahaya yansıtılmış gibi duruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da çok tecrübeli bir isim. Bu sezon lig çok ciddi keyif verecektir” ifadelerini kullandı.



"Trabzon spor basını çok güçlü"

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’nin lokalinin yapımında çok büyük pay sahibi olan Hacıkerimoğlu, Trabzon spor basınının çok güçlü olduğunu ve Trabzonspor ile Trabzon basınındaki arasındaki iletişimin bu gücün en önemli yansımalarından bir tanesi olduğunu da söyledi.

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