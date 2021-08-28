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Trabzonspor 2021 yılındaki deplasman yenilmezliğini sürdürmek istiyor

İHA

Trabzonspor 2021 yılındaki deplasman yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 3. haftasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 2021 yılındaki dış saha yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.
UEFA Konferans Lig'ine veda eden Trabzonspor, Süper Lig'e döndü. Sezona Yeni Malatyaspor ve DG Sivasspor galibiyetleriyle başlayan bordomavililer, yarın günü saat 21.45'te deplasmanda oynayacağı ligin yeni ekiplerinden Giresunspor'u yenerek ligde 3'de 3 yapmak için mücadele edecek. Karadeniz derbisini ise hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Deplasmandaki en son yenilgi Fenerbahçe'ye karşı
Trabzonspor, deplasmanda 18 maçtır kaybetmiyor. Dış sahada en son yenilgisini Fenerbahçe karşısında alan bordomavililer söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 18 maçta 9 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda yenilmedi
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor. Avcı'nın takımın başına geldiği 10 Kasım 2020'den beri deplasmanda çıktığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet ve 8 beraberlik alan deneyimli teknik adam deplasmanda oynanan sezonun ilk maçından da farklı galibiyetle ayrıldı.

2021 yılını yenilgisiz sürdürüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte 2021 yılında deplasmanda yenilgisiz devam eden iki takımdan biri konumunda. Bordomavililer söz konusu yılda 7 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam ederken, yarın deplasmanda Giresunspor'u mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

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