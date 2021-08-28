Trabzonspor´dan 4 sakatlık açıklaması

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor Kulübü, Roma ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan Peres, Trondsen, Gervinho ve Cornelius´un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen´in sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius´un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir. Bruno Peres´in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir. Gervinho´nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen´in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan bu 4 oyuncu da yarın oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 4 oyuncunun, milli aradan sonra takıma dönmeleri bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-08-28 15:12:28
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