Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ demek için gün sayıyor Yeni sezona palamut avı ile başlayacak olan balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor

Ülke genelinde av yasağının 1 Eylül’de sona erecek olmasının ardından denize açılacak olan teknelerde son hazırlıklar yapılıyor. Balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak olan yeni sezonda ‘Vira Bismillah’ demek için gün sayıyorlar.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan’da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona eriyor. 1 Eylül’de denize açılacak olan teknelerde son rötuşlar yapılırken, balıkçılar yeni sezona palamut avı ile başlayacak. Yeni sezonda palamut avının pek olmayacağı yönünde işaretler aldıklarını ancak hamsiden az da olsa umutlu olduklarını ifade eden balıkçılar, artık denize açılacakları günü beklediklerini söylediler.

Yeni sezonda hamsiden yana beklentilerinin olduğunu kaydeden Köroğlu Balıkçılık çalışanlardan Recep Nişancı, “Palamut geçen sene bu zamanlarda kendini gösterirdi piyasalarda vardı ancak şu an için kendini henüz göstermedi. Geçen seneye göre çok zayıf. Yani olmayacakmış gibi görünüyor ancak hamsiden beklentimiz var. Hamsi zaten her sene ister istemez az ya da çok oluyor. Teknede boya vs. son hazırlıkları yapıyoruz ağları tekneye alacağız. Sonrasında da artık denize açılmak için bekleyeceğiz. Balığın işareti nerede ise o tarafa gideceğiz. Genelde batı tarafına gidiyoruz. Yani Hopa, İstanbul arasında avlanacağız” dedi.

Tekne çalışanlarından Mahmut Emir de 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyecekleri günü beklediklerini kaydederek, “Şu anda boya ve makine dairesindeki işleri yapıyoruz. Ağların son tamirini yaptıktan sonra Eylül 1’i bekleyeceğiz. Eylül 1’den sonra ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz. Geçen sene hamsi de palamut da çok yoktu normaldi. Geçen sene Batı Karadeniz’de hamsi Doğu Karadeniz’e göre daha iri idi. Bu sene duyumlarımız pek iyi değil inşallah olur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.