Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 10 mağlup eden Trabzonspor, 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma’ya elenerek Süper Lig'e dönen Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 10 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıktı. Bordomavililer, en son 20192020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk kez liderlik koltuğuna oturma başarısı gösterdi.
17 sezon sonra bir ilk
Trabzonspor, deplasmanda komşusu Giresunspor'u 10 mağlup ederek 20212022 sezonuna 3'te 3 yaparak başladı. Bordomavililer, 20042005 sezonunda sonra ilk defa bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanma başarısı gösterdi.
Nwakaeme, Burak Yılmaz'ı yakaladı
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atma başarısı gösteren başarılı oyuncu, 3'te 3 yaptı. Anthony Nwakaeme, 20112012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz'ı da yakalamış oldu. Nijeryalı futbolcu, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.