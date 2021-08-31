Trabzon şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şehidin cenaze namazına katıldı

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Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Şebelek’in cenazesi Arsin İlçesi Merkez Ulucami’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Ali Şebelek ve anne Yeter Şebelek, güçlükle ayakta dururken şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Fındıklı aile kabristanlığında toprağa verildi.

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