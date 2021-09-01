Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı

İHA

Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı

Trabzon'da jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı evde yapılan aramada 55 kök kenevir bitkisi ve 859 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli mahallesinde U.Ş. (27) isimli şahsın evinin balkonunda yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Uyuşturucu madde imaline yönelik yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahsın evinde yapılan aramada saksı içerisinde 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsa adli işlem yapıldı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Çamlık mahallesinde de uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, A. Y. B.(21) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi ile 806 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.Y.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi. Aynı mahallesinde G.B. isimli şahsın evinde de arama yapan jandarma ekipleri, 53 gram kubar esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına ...
Trabzon'da 'balık avı' sezonu törenle açıldı
YEREL HABERLER Trabzon'da 'balık avı' sezonu törenle açıldı
Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi Trabzon’da balık avı sezonu düzenlenen törenle açıldı Yoroz Limanı'nda düzenlenen törenle yeni balık av sezonu mehter takımı ve dualar eşliğinde açıldı
YEREL HABERLER Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi Trabzon’da balık avı ...
İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER İmam, 3 kızını öldürdü (2)- Yeniden
Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü
YEREL HABERLER Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını ...
İmam, 3 kızını öldürdü (1)
YEREL HABERLER İmam, 3 kızını öldürdü (1)
Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Trabzon şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şehidin cenaze namazına katıldı
YEREL HABERLER Trabzon şehidini dualarla son yolculuğuna ...
Ahmet Ağaoğlu: "Hasretini çektiğimiz mutlulukları yaşayacağız"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Hasretini çektiğimiz mutlulukları ...
Ahmet Ağaoğlu: Bu sezon hasretini çektiğimiz mutlulukları yaşayacağız
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Bu sezon hasretini çektiğimiz ...
Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi
YEREL HABERLER Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Trabzon’a ...
Şehit Uzman Çavuş Şebelek´in cenazesi, Trabzon´da/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Şebelek´in cenazesi, Trabzon´da/ Ek ...
Şehit Uzman Çavuş Şebelek´in cenazesi, Trabzon´da
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Şebelek´in cenazesi, Trabzon´da
Abdullah Avcı: "Çok güzel duygular yaşayacağız ve yaşatacağız"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Çok güzel duygular yaşayacağız ve ...
Trabzonspor fişi ilk yarıda çekiyor Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı 3 maçta erken bulduğu gollerle sonuca gidiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor fişi ilk yarıda çekiyor Bordo-mavililer, ...
Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
YEREL HABERLER Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Trabzon'da DEAŞ operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon'da DEAŞ operasyonu
Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Trabzonspor 51 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu
Sümela’yı bir buçuk ayda 80 bin kişi ziyaret etti Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Bir buçuk ayda Sümela’ya gelen ziyaretçi sayısı 80 bini geçti" "Sümela’ya yapılan restorasyonla mahcup olmayacağımız, gelenlerin gayet güzel bir şekilde hizmet aldığı bir alana dönüştürdük"
YEREL HABERLER Sümela’yı bir buçuk ayda 80 bin kişi ziyaret ...
Trabzon'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Trabzon'a şehit ateşi düştü
Trabzonlu Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
YEREL HABERLER Trabzonlu Uzman Çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.