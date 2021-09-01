3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Trabzon'un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş´ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), jandarmada tamamlanan sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına götürülen Göktaş'a çelik yelek giydirildiği görüldü.
2 AY ÖNCE TAYİN OLMUŞ
Rize'de bir camide müezzin olarak görev yapan Emre Göktaş'ın, 2 ay önce Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü'ne tayin olduğu, zaman zaman çeşitli camilerde imamlık görevlerinde de bulunduğu öğrenildi.Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2021-09-01 14:05:30
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