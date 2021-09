Trabzon’da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla öldüren şahıs adliyeye getirildi

Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve geçirdiği cinnet sonrası 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren şahıs yoğun güvenlik önlemleri altında bugün öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Trabzon'un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş'ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahıs işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan Emre Göktaş'ın dün işlediği cinayet öncesi üzerindeki malları noterde kardeşinin üzerine geçirdiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.