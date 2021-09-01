Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Trabzon’un Of ilçesinde dün cinnet geçiren babaları tarafından silahla vurularak öldürülen 3 kız kardeş bugün son yolculuklarına uğurlandı.
İlçenin Uluağaç mahallesinde dün babaları tarafından silahla kafalarından vurularak öldürülen 3 kız kardeş Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş (5) için bugün ilçenin Taşhanpazarı mahallesinde ikindi namazı sonrasında bir cadde üzerinde tabutları masalar üzerine konularak cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Hayrettin Çiçek, dedesi Yüksel Çakır, dayısı Ercan Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası mahalledeki aile kabristanlığına defnedilen Yaren’in bir süre önce hafız olduğu, kız kardeşi Hiranur’un hafızlığı yarıladığı, küçük kardeşleri Elif’in ise Kuranı Kerim okumaya yeni başladığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.