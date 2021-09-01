3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (4)

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TUTUKLANDI

Trabzon'un Of ilçesinde, evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş´ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-09-01 19:47:28



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