Karadeniz'de istavrit bereketi



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON (DHA)1 Eylül'de av yasağının bitmesiyle tezgahlar da şenlendi. Trabzon'daki balık pazarında hareketlilik yaşanırken, kilosu 15 liraya satılan istavrit en çok ilgi gören balık türü oldu.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Trabzon'daki balık pazarında da hareketlilik yaşanıyor. Yeni sezonda tezgahları dolduran istavritin kilosu 15 lira, somon, levrek ve çupra 50 lira, mezgit ise kilosu 20 liradan satışa sunuldu. Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçı Mehmet Örseloğlu "Vira bismillah diyerek sezonu açtık. Bu sezon, bol istavrit avladık. Bunun yanında bol miktarda çinekop, palamut da bekliyorduk ama maalesef şu anlık sadece istavrit var. Sezon açılmadan önce istavritin kilosu 60 lirayı bile bulabiliyordu. Şimdi 15 lira ile tezgahtaki yerini aldı. Havaların soğuması ile fiyatların düşmesini ve tezgahlarda çeşidin artmasını bekliyoruz" dedi.

`PALAMUT VE HAMSİDEN DE UMUTLUYUZ'

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, 2 hafta sonra tezgahlarda fiyatların düşeceğini belirterek "Tezgahlarımızı av sezonu açılınca istavrit süsledi. Şu anda fiyatı 15 lira. Sezon açılmadan 3 gün önce fiyatı 50 liraydı. Biraz zaman geçince fiyatı daha da düşecek ve tezgahta hamsi çeşitlenecek. Palamut ve hamsiden de umutluyuz. Gelen vatandaşlar da çok memnunlar. Bu sezon çok umutluyuz" diye konuştu.

Balık almaya gelen Fatma Aydınlı da "Bu sezonun ilk balığını alıyoruz. Bugün istavrit aldım. Fiyatlar uygun. Tezgahların daha da şenlenmesini bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2021-09-02 15:00:47



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