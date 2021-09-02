3 kızını öldüren müezzin `uyarı´ almış (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI

Trabzon´un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş´ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda bileklerini keserek intihara kalkıştı. Görevliler tarafından yaralı bulunan Göktaş, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Göktaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)

2021-09-02 18:05:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.