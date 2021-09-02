3 kızını öldüren müezzin `uyarı´ almış (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kızını öldüren müezzin `uyarı´ almış (2)

DHA

3 kızını öldüren müezzin `uyarı´ almış (2)


CEZAEVİNDE İNTİHARA KALKIŞTI
Trabzon´un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş´ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´nda bileklerini keserek intihara kalkıştı. Görevliler tarafından yaralı bulunan Göktaş, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Göktaş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)
2021-09-02 18:05:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinnet geçirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti
YEREL HABERLER Cinnet geçirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde ...
‘Gençler Okudukça Akçaabat Okur’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Gençler Okudukça Akçaabat Okur’ etkinliği düzenlendi
Karadeniz'de istavrit bereketi
YEREL HABERLER Karadeniz'de istavrit bereketi
Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan’a veda yemeği
YEREL HABERLER Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan’a veda yemeği
Trabzon’da son 15 yılda aile içi cinnetler ve toplu cinayetlerde 23 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trabzon’da son 15 yılda aile içi cinnetler ve toplu ...
Arap turistlerin ülkelerine geri dönüşleri başladı
YEREL HABERLER Arap turistlerin ülkelerine geri dönüşleri başladı
Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
YEREL HABERLER Bu yazıyı astıktan sonra cirosu arttı
Trabzon’da su ürünleri avı ve üretimi ekonomiye önemli katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Trabzon’da su ürünleri avı ve üretimi ekonomiye ...
Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su ...
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (4)
YEREL HABERLER 3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu ...
Trabzon’da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Trabzon’da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla ...
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (3)
YEREL HABERLER 3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu ...
Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son ...
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu / ...
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu (2)
YEREL HABERLER 3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu ...
Trabzon’da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla öldüren şahıs adliyeye getirildi
YEREL HABERLER Trabzon’da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla ...
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu/Ek ...
3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu
YEREL HABERLER 3 kızını öldüren imam: Çocuklarım benden soğumuştu
Trabzon’da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Emre Göktaş: "Çocuklarımın benden soğuduğunu hissettim; Olay anını hatırlamıyorum"
YEREL HABERLER Trabzon’da cinnet geçirerek 3 küçük kızını silahla ...
Av yasağı kalktı, tezgâhlar istavritle doldu Denize açılan tekneler istavrit ile teselli bulurken, palamut avı yüzleri güldürmedi
YEREL HABERLER Av yasağı kalktı, tezgâhlar istavritle doldu Denize ...
Kadrodaki değişim Trabzonspor´a yaradı
YEREL HABERLER Kadrodaki değişim Trabzonspor´a yaradı
Hekimoğlu Trabzon FK, Yunus Emre Gedik'le sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Yunus Emre Gedik'le sözleşme ...
Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı
YEREL HABERLER Evinin balkonunda esrar yetiştirince yakalandı
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına imza attı
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi ikinci başlangıcına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.