Kırgızistan Devlet Başkanı'na Trabzonspor forması

Dünyanın en büyük ilk 100 proje yönetim firmalarından birisi olan NKY'nin CEO'su Birhan Emre Yazıcı, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Zhaparov’un Başkent Bişkek'teki Başkanlık konutunun misafiri oldu.

Yazıcı, toplantıda Zhaparov’a Trabzonspor forması hediye etti.

Devlet Başkanı Zhaparov ile Yazıcı arasında yapılan toplantıda ise Kırgızistan Hükümetinin özellikle maden ve enerji yatırımları noktasında, Türk firmalarına öncelik vermek istemesi gündeme geldi. Türkiye’nin sektör devi firmaları arasında bulunan NKY Tarafından proje yönetimlerinin yapılması ve diğer detayların konuşulduğu toplantının bir hayli verimli geçtiği kaydedildi. İş gündemlerinin yanı sıra spora karşı ilgisiyle de bilinen Devlet Başkanı Zhaparov’a, kendisine NKY Ceo’su Yazıcı tarafından forma hediye edilmesi sonrası oldukça mutlu olduğu kaydedildi. Bu jest karşısında Devlet Başkanı Zhaparov’un davet üzerine Trabzon’a gelerek, Trabzonspor’un bir derbi maçını izlemek istediği de kaydedildi.

Görüşmeyle ilgili konuşan iş insanı Birhan Emre Yazıcı “Kırgızistan Devlet Başkanı Sadyr Zhaparov bizi makamında kabul etti. Kırgızistan’ın yapılanmasında, NKY. Olarak oynayacağımız rolü ve tabiki Trabzonspor’u konuştuk. Yakın bir zamanda Trabzon’a gelecek. Ona da artık her yer Trabzon” dedi.

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