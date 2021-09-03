Nwakaeme ve Bakasetas Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi

Trabzonspor'un hücum oyuncuları Nwakaeme ve Bakasetas, imza attıkları goller ve asistlerle Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında en iyi hücum ikilisi oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk 3 haftasında Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde en iyi sezon başlangıcına imza attı. Sezona 3'te 3 yaparak 9 puanla averajla liderlik koltuğuna oturarak başlayan bordomavililerde ileri uç oyuncuları da performanslarıyla dikkat çekti. Bordomavililerde Nwakaeme ve Bakasetas sezona en iyi başlangıç yapan oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. İki oyuncu Karadeniz ekibinin 3 haftalık dilimde attığı 8 golün 5'ine imza atarken 1'er de asist yaptı.

Süper Lig'in 3 haftalık dilimi geride kalırken Nwakaeme ve Bakasetas, performanslarıyla en iyi hücum ikilisi koltuğunda ise ilk sırada yer aldı. Nijeryalı oyuncu 3 gol ve 1 asistle oynarken, Bakasetas ise 2 gol ve 1 asist yaptı. Bu iki oyuncuyu Antalyaspor'dan Haji Wright 3 golle, Fredy 1 golle takip etti. Hatayspor'dan Saba Lobjanidze 3 gol, 1 asist ile Adama Traore 1 gol ve 1 asist ile oynadı.

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