Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap

Türkiye'de iş güvenliği ayakkabısı alanında lider bir firma olan MEKAP dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye'nin sayılı firmaları arasında yer alan ve sektörünün lideri olan MEKAP'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender günlük ayakkabı üretimlerinin 10 bin çift olduğunu söyledi. İskender "Yılda 3 Milyon çift ayakkabı üretimi yapıyoruz. Bunların büyük bir kısmını Türkiye'nin iç pazarında tüketiyoruz. Bu yaptığımız iş abonelik işi gibi. Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşlarının yaklaşık yüzde 80'ine hizmet veriyoruz" dedi.

Yurtdışına yaptıkları ihracatı da artırmak istediklerini belirten İskender "20162017 yılı itibariyle Avrupa'da hamle yapmak orada ihracatımız arttırmak için kollarımızı sıvadık. Avrupa'da 56 noktaya ihracatımız var, biz bunu zaman içerisinde çok yaygın bir hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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