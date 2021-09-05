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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat Millet Bahçesinde çocuk şenliği

İHA

Akçaabat Millet Bahçesinde çocuk şenliği

Akçaabat Belediyesi, yaz aylarının son güzel havalarını fırsata çevirerek 20212022 eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklara moral sağlamak ve onları motive etmek için Akçaabat Millet Bahçesinde “Çocuk Şenliği Etkinliği” düzenledi.
Pandemi kurallarına ve tedbirlere riayet edilerek, Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Akçaabat Millet Bahçesinde düzenlenen çocuk şenliği etkinliği çocuklardan ve katılan velilerden tama not aldı. Çocuk şenliğinde çocuk dansları, tahta bacak, palyaço ve maskot gösterileri, eğlenceli yarışmalar ve zeka oyunları ile çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Çocuk şenliği ile ilgili düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Bugün burada Akçaabat Millet Bahçesinde, Milletimizin Bahçesinde çocuklarımızla birlikte böyle bir etkinliği gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Akçaabat Millet Bahçemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemi ile katılımları ile 5 Haziran 2020 tarihinde açılmıştı. Akçaabat’ımıza deniz manzaralı muhteşem bir Millet Bahçesini kazandırdıkları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Açılışından bugüne Akçaabat Millet Bahçesinde her kesime yönelik çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bugünde burada pandemi kurallarında da titizlikle dikkat ederek Akçaabat Belediyemizin Organizasyonunda Çocuk şenliği programını gerçekleştiriyoruz. COVID19 pandemisinden en çok etkilenen kitlelerden biri olan çocuklara, aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekleri bir açık hava etkinliğini bugün burada hayata geçiriyoruz. Bu etkinliğimiz pazartesi günü başlayacak olan eğitim öğretim yılı öncesinde çocuklarımıza moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Çocuklarımız burada şarkılar eşliğinde dans ederken; tahta bacak, palyaço ve maskot gösterileri ve çeşitli yarışmalar ile keyifli zaman geçirecekler. Amacımız burada sadece çocuklarımızı eğlendirmek değil; eğlendirirken aynı zamanda öğretmektir. Etkinliğimizin içerisinde çeşitli zekâ oyunları da yer alıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Bu vesileyle çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni eğitim öğretim dönemlerini kutluyor onlara başarılar diliyorum” dedi.

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