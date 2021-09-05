Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarında bulunan oyuncular katılmadı. Bordomavililer antrenmanda dinamik ısınmanın ardından teknikle bağlantılı koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Dayanıklılık koşusu ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, 7 Eylül salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.