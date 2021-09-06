Nwakaeme, Abdullah Avcı ile en iyi sezon başlangıcına imza attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nwakaeme, Abdullah Avcı ile en iyi sezon başlangıcına imza attı

İHA

Nwakaeme, Abdullah Avcı ile en iyi sezon başlangıcına imza attı

Trabzonspor'un yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte en iyi sezon başlangıcına imza attı. Nijeryalı oyuncu Süper Lig'de sahaya çıktığı ilk 3 resmi maçta birer gol atarak 3 gol ve 1 asist ile oynadı.
Geçtiğimiz günlerde Trabzon'da heykeli dikilen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme 20212022 sezonuna fırtına gibi girdi. Süper Lig'de sırasıyla Y.Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor ile karşılaşan bordomavililerde yıldız oyuncu rakip fileleri 3 maçta da boş geçmedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Nwakaeme, Karadeniz ekibinin elde ettiği 9 puana direk katkı yaptı. Gol serisine Galatasaray karşısında da devam etmeyi hedefleyen oyuncuyu, hocası Abdullah Avcı'da zorlu müsabakaya motive ediyor.
Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Üniversitatea Cluj İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, en iyi sezon başlangıcına bordomavili takımda bu sezon imza attı. Bordomavili takımda 4. sezonu geçiren yıldız oyuncu Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere 37 gole imza attı.
Geçtiğimiz sezon 3 büyükleri boş geçmişti
İstanbul'un 3 büyüklerine karşı bu sezon ki ilk müsabakasını Galatasaray'a karşı evinde oynayacak olan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı'nın en önemli kozlarından biri Nwakaeme olacak. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan yıldız oyuncu gol serisini sarıkırmızılı takım karşısında da sürdürmek istiyor. Trabzonspor formasıyla geldiği ilk sezon da 1 Eylül 2018'de bordomavili takımın Galatasaray'ı 40 mağlup ettiği maçta 2 gol atan oyuncu söz konusu dönemden sonra sarıkırmızılı takımın kalesine gol atamadı. Bordomavili forma ile Beşiktaş kalesine 2 gol atan Nijeryalı oyuncunun ise Fenerbahçe'ye karşı golü bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 - Etimesgut Belediyespor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 - Etimesgut ...
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor kadrosunun yaş ortalaması 26.9
YEREL HABERLER Trabzonspor kadrosunun yaş ortalaması 26.9
Akçaabat Millet Bahçesinde çocuk şenliği
YEREL HABERLER Akçaabat Millet Bahçesinde çocuk şenliği
Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap
YEREL HABERLER Milyonlarca Güvenli Adımın Hikayesi: Mekap
Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında dikkat çeken artış Geçen sene Çal Mağarası, Atatürk Köşkü ve Trabzon Müzesini yaklaşık 132 bin kişi ziyaret ederken bu yıl şu ana kadar bu rakam 240 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Trabzon’da turizm merkezlerine ziyaretçi sayısında ...
Balıkçılar palamudu bekliyor Sezon açılmasıyla birlikte tekneler bol istavrit ile limana dönerken palamut ise henüz tezgâhlarda yerini almadı Bir gün önce 15 TL olan istavritin kilosu 7,5 TL’ye kadar geriledi
YEREL HABERLER Balıkçılar palamudu bekliyor Sezon açılmasıyla ...
Terzioğlu ailesi değirmenin durmaması için 140 yıldır çalışıyor 300 metrelik su kemeri inşa ederek değirmenin suyunun kesilmesini önlediler
YEREL HABERLER Terzioğlu ailesi değirmenin durmaması için 140 yıldır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.