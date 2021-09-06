Oflu gençler Teknofest'te en iyi pist derecesini yaptı

Teknofest'e Simurg isimli elektrikli araçlarıyla katılan Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 13. olmalarına rağmen yarış pistini 516 whatt/saat ve 3.17 dakika en iyi tur derecesi ile tamamlayarak en iyi pist derecesine imza attılar.

2021 Teknofest EC Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli Körfez pistinde yapılan yarışmalara bu yıl 40 takım katılmaya hak kazandı. Yapılan son kontrollerden sonra yarışmalara katılmaya hak kazanan 21 takım arasında yer alan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 13. olmasına rağmen pist rekorunu kırmayı başardı. Simurg isimli araçlarıyla yarışmalarda büyük ilgi gören ETT HMB Ulusoy MTAL Genç Takımı, Tanıtım ve Yaygınlaştırma ödülünün de sahibi oldu.



"Eksiklerimizi gördük"

İlk kez katıldıkları Teknofest yarışmalarının kendileri ve öğrencileri için büyük bir tecrübe olduğunu belirten ETT HMB Ulusoy MTAL Genç Takımı Danışman Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, "Yarışmalara bu yıl 40 takım katılmaya hak kazandı. Buna rağmen yarış alanına gelen 35 takım oldu. Yarışmaya katılacak takımlar teknik kontrollerden 3 gün boyunca 5 hakları olacak şekilde geçirilerek yarıştı, ancak 21 takım yarışmaya çıkabildi.

Kontrollerde öğrencilerimizin yeterli görülmesi ve tüm yıldızları alarak yarışmaya hak kazandık. Danışma ve Değerlendirme Kurulunun takım üyesi öğrencilerimizi yetersiz görmesi sebebiyle 200 puanlık ceza sonucu 516 whatt/saat olan enerji harcamamız sonucu 1. olmamız gerekirken maalesef 13. olabildik. Birinci olan harcadığı enerji 710 whatt/saat oldu ve bu şekilde biz 1.'den yaklaşık 5 tur önde bitirmiş olduk. Ancak pist rekoru 516 whatt/saat ile bize ait birde en iyi tur derecesi 3.17 dakika bize ait. Ayrıca yarışlarda en az enerji harcayan takım olduk. Bu yarışma bizim için büyük tecrübe oldu. Öğrencilerimiz buranın atmosferini yaşadı. En büyük kazanım bu. Bundan sonra ki yarışmalara eksiklerimizi gidererek en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

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