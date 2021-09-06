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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonlara Trabzon’da mehterli karşılama

İHA

Şampiyonlara Trabzon’da mehterli karşılama

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda masa tenisi branşında madalyalar kazanan Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler ile atletizm erkekler 100 metre T13 kategorisi finalinde 6 olan milli sporcu Hakan Cira memleketi Trabzon’da mehter marşı eşliğinde tarafından karşılandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Trabzonlu kardeşler Abdullah ve Ali Öztürk kardeşler Türkiye'ye iki madalya kazandırdı. Abdullah, tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli YoungKun Kim'i 31 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu. Ali de tek erkeklerde (Sınıf 5) bronz madalya sevinci yaşatırken atletizm erkekler 100 metre T13 kategorisi finalinde milli sporcu Hakan Cira’da 6. oldu. Trabzon Havalimanında VIP Salonunda çıkın yapan şampiyonlar tezahüratlar eşliğinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının çalıp söylediği kahramanlık türküleriyle gösteriye karşılandı.
Burada bir konuşma yapan Abdullah Öztürk, hedefinin 2024’de yapılacak oyunlarda aynı başarıyı yakalamak olduğunu belirterek başta kendilerine destek veren herkese teşekkür ederken baba Mehmet Ali Öztürk, anne İkbal Öztürk’ de oğullarının başarısından gurur duyduklarını belirtti. Sporcular Trabzon Havalimanı’nda, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bordomavili kulübün amatör branşlar ve tesisler koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, ailesi ve vatandaşlar karşıladı.
Şampiyon Abdullah Öztürk, hedefinin 2024 Paris oyunları olduğunu ifade ederek, “2016’daki şampiyonluktan sonra hedeflerimi daha yükseğe çekmiştim. Pandemiden dolayı çok zor hazırlandık. Final maçımın olduğu gün 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmişti. Sabah uyandığımda sosyal medyada 30 Ağustos görselleri vardı. Beni daha çok motive etti. Final maçına o motive ile çıktım. 10 geriye düşmeme rağmen İstiklal Marşı’nın hayaliyle motive oldum. Bundan sonraki hedefim 2024 Paris. İnşallah orada da altın madalyayı almak istiyorum. Bugün gelen gelemeyen herkesin ayağına sağlık. Benim mutluluğuma ortak oldunuz. Herkesin emeğine teşekkür ederim. Kardeşimin yaşı daha çok genç. Tecrübesizliğine kurban gitti. Aslında buradan altın madalya da çıkarabilirdi. O hedefimizi Paris 2024’e saklayalım. Oradan ikimiz de altın madalya ile dönmek istiyoruz” dedi.
Masa tenisinde bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk ise, “Öncelikle bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum. Bronz madalya aldım. Daha iyisi olabilirdi. Hedef 2024’te ağabey kardeş olarak peş peşe İstiklal Marşı’nı okutmak. Bunun için çalışmalara şimdiden başlayacağız. Ağabeyimle gurur duyuyorum ve onu örnek alıyorum” diye konuştu.
Trabzonspor amatör branşlar ve tesisler koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu da “Biz de onunla birlikte yarıştık. Bu duyguyu hep birlikte paylaşıyoruz” ifadelerini kullanırken antrenör Yusuf Kılınçkaya da 2024’e konsantre olacaklarını söyledi.
Abdullah ve Ali Öztürk’ün annesi İkbal Öztürk çok güzel duygular yaşadıklarını belirterek, “Allah herkese bu duyguları nasip etsin. Abdullah’ın birinci olmasından dolayı çok mutluyum. Ali’den de bekliyordum ama o da bronz aldı, o da bizi mutlu etti. İki kardeş başarı elde etti. Allah herkese nasip etsin” derken baba Mehmet Ali Öztürk de, “İki evladımız Türkiye’ye madalya kazandırdıkları için çok gururluyuz” diye konuştu.
Milli sporcular daha sonra üzeri açık otobüsle şehir turu atarken vatandaşlarda kendilerine sevgi gösterisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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