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Olimpiyat madalyası kazanan Öztürk kardeşler: Madalyamız ülkemize ve Trabzon´a hayırlı olsun

DHA

Olimpiyat madalyası kazanan Öztürk kardeşler: Madalyamız ülkemize ve Trabzon´a hayırlı olsun


Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk, yatılı okulda akşam etüt derslerinden kaçmak için masa tenisine başladıklarını belirterek, daha sonra Olimpiyat Oyunları'nda madalyaya ulaştıklarını söyledi.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile bronz madalya kazanan kardeşi Ali Öztürk, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, ülkeye ve kente bu gurur ve sevinci yaşattıkları için Öztürk kardeşlere teşekkür etti.
ABDULLAH ÖZTÜRK: MADALYAMIZ ÜLKEMİZE VE TRABZON'A HAYIRLI OLSUN
Altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, burada yaptığı açıklamada zorlu bir süreci altın madalya ile taçlandırdıkları için mutlu olduğunu belirterek, "2016'da da şampiyon olmuştum. 2020 Tokyo pandemiden dolayı biraz daha uzun sürdü, bir yıl daha fazla beklemek zorunda kaldık. Pandemi nedeniyle çalışamadığımız dönemler oldu. Rakiplerimiz kapalı kutuydu. Onları göremedik, onlar da bizi göremedi. Antrenörümüzle çok iyi şekilde çalıştık. O süreci çok iyi atlattık ve altın madalya ülkemize geldi. Bu nedenle çok mutluyum. Dün de memleketim Trabzon'a geldim, inanılmaz bir karşılama oldu. Çok mutluyum. Madalyamız ülkemize ve Trabzon'a hayırlı olsun" dedi.
"NE KADAR ENGELLİYE ULAŞIRSAK MADALYA SAYISINI DAHA DA ARTIRIRIZ"
Final maçında çok heyecanlı olduğunu anlatan Abdullah Öztürk, "30 Ağustos olması da beni çok motive etti. Bakan bey geldi, daha da heyecanlandım. Karşımda maçı izliyordu. Taraftar gibi bağırıyordu. Son saniye aldıktan sonra sevincimi onunla paylaşmak istedim. Ona doğru koşarken yerdeki çıkıntıya takılıp düştüm. Daha sonra sarılıp ağladık. Duygusal anlar yaşandı. Şu anda ülkemizde ne kadar engelliye ulaşabilirsek, rekabeti ne kadar arttırabilirsek, paralimpikte çok daha fazla madalyaya ulaşırız" diye konuştu.
"ENGELLİ ÇOCUKLARINIZDAN UTANMAYIN"
'Engelliler evde kalmasın' diyen Abdullah Öztürk, şöyle devam etti:
"Gelin birlikte spor yapalım, tarihe yeni bir başarı hikayesi sunalım sloganım var. Spor salonlarına gelin. Bizler yapabiliyorsak sizler de yapabilirsiniz. Anne babalara çok iş düşüyor. Biz o anlamda şanslıydık. Ay-yıldızlı bayrağı temsil etmek çok güzel. Engelli çocuklarınızdan utanmayın. Onları salonlara getirin, sporla tanıştırın. Sizler bugün varsınız yarın yoksunuz. Onlar engelli birey ve kendi kendilerine başarabilmesi lazım. Anne babalar sizlerin öncü olması lazım."
"DERSLERDEN KAÇMAK İÇİN MASA TENİSİNE BAŞLADIK"
Paralimpik masa tenisi Milli Takım Antrenörü Yusuf Kılınçkaya'nın kendisini ve kardeşini keşfettiğini kaydeden Abdullah Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Yatılı okulda kalıyorduk. Okulda çok fazla sosyal aktivite yoktu. Tenis masamız vardı. Bir hafta sonu hocalarımız seçmelere geldi, biz de katıldık. Akşam etütlerimiz oluyordu. Açıkçası biz de derslerden kaçmak için başladık. Hocalarımız zamanla bize çok büyük hedefler koydu. Bizlere hedef yüklemeleri yaptılar, sürecimiz öyle başladı. 15 yıldır bu sporu yapıyoruz. İlk 4-5 yıl haftanın 7 günü günde 6 saat antrenman yaptık. Avrupa'yla aramızda 60-70 yıl fark vardı. Biz bu farkı gece gündüz çalışarak 7 yılda kapattık ve onların ellerinden madalyaları almaya başladık. Biz Ali ile birlikte çalışıyoruz. Bireysel sporlarda partneriniz çok önemli. Sağlam bir partnerle çalışmak hem onu hem beni geliştiriyor. Partneriniz iyi olunca çok çabuk ilerleme oluyor. Ağabey-kardeş çalıştığımız için çok şanslıyız."
ALİ ÖZTÜRK: PEŞ PEŞE 5-10 DAKİKA İSTİKLAL MARŞIMIZI DİNLETECEĞİZ
Bronz madalya kazanan Ali Öztürk ise, 2024'te ağabey kardeş peş peşe İstiklal Marşı dinleteceklerini belirterek, "Bireyseldeki ilk madalyam. Tokyo'da üçüncü oldum. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2024'te Paris'te inşallah ağabey kardeş olarak yer alacağız. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.  Burası bizim için bir tecrübe oldu. Benim kategorim biraz daha zor. Fiziksel anlamda kondisyon isteyen daha zor bir ortamda oynuyorum. İnşallah ağabey kardeş aynı anda peş peşe İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. 5-10 dakika İstiklal Marşı dinleteceğiz. 15 yıldır birlikte antrenman yapıyoruz. Birbirimizi izliyoruz ve açıklarımızı söylüyoruz. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra ikimiz de altın madalya kazanacağız" şeklinde konuştu.
KILINÇKAYA: HEDEF MADALYA SAYISINI ARTTIRMAK
Paralimpik Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Yusuf Kılınçkaya ise, "Çocuklarımızla birlikte lise çağından beri birlikteyiz. Altın, bronz gümüş madalyalar kazandık. Bunun arkasında çok ciddi şekilde emek verenler var. Bize her zaman inanan herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da hedefimiz Paris'te madalya sayımızı yukarıya çıkarmak" ifadelerini kullandı.
ZENGİN: BEDENSEL ENGELLİLERİN LİGDE OYNAMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ
Trabzonspor Masa Tenisi Antrenörü Gürhan Zengin ise, Ali Öztürk'ün de Trabzonspor'a katılacağını açıklayarak şunları dedi:
"Biz Abdullah'la Ankara'da Yusuf hocam sayesinde tanıştık. Koyu Trabzonsporlu olduğunu, Trabzonlu olduğunu öğrendik. İlkleri yapmak istedik. Neden paralimpik sporcu normal liglerde oynamasın düşüncesiyle onu kadromuza kattık. 3'üncü Lig'de oynadık, 1'inci Lige kadar çıktık. Süper Lig'de kadın takımımız var, inşallah erkek takımımızı da çıkaracağız. İnşallah iki takımımızla beraberce masa tenisinde olacağız. Ali kardeşimizi de Trabzonspor kadromuza katarak bedensel engellilerin normal liglerde oynaması gerektiğini, oynayabileceğini göstereceğiz."
Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de sporcuları tebrik ederek, "Trabzon olarak mutlu ve gururluyuz. Şehrimizin Tokyo'da bu şekilde temsil etmesi bize gurur vermiştir. Ailemizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Basın toplantısından görüntüler
Açıklamalar
Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM-Aleyna KESKİN
2021-09-07 12:44:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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