Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor, Süper Lig´in 4´üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.30´da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda salonda dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon, denge ve 5´e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-07 15:39:18



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