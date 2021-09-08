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Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi hizmete açıldı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Trabzon’a yakışan, Trabzon’un sporla bilinen özelliğine uygun bir millet bahçesi inşa ettik”

İHA

Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi hizmete açıldı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Trabzon’a yakışan, Trabzon’un sporla bilinen özelliğine uygun bir millet bahçesi inşa ettik”

Türkiye’de ilk kez spor temalı olarak yapımına başlanılan Ortahisar Millet Bahçesi’nde çalışmalar tamamlanarak hizmete açıldı.
Trabzonspor’un eski stadı Hüseyin Avni Aker’in yıkılarak yerine yapılan Ortahisar Millet Bahçesi, Türkiye’nin ilk spor temalı millet bahçesi oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 62 dönümlük alanda inşa edilen millet bahçesinde Türkiye’deki diğer millet bahçelerinde olmayan futbol sahası ve tribün bulunuyor. Vatandaşların rahatlıkla spor yapabileceği bir sistem kurulan millet bahçesinde 400 metrekarelik alanlarda sentetik buz pateni sahası, çocuklar ve gençler için 600 metrekare alanda kaykay yapılabilecekleri 8 rampa ve çanak düzeneği bulunuyor. 7 binin üzerinde bitki ve ağacın dikilerek yeşil alana dönüştürülen millet bahçesinde millet kıraathanesi, restoran, eğlenme ve dinlenme alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları da yer alıyor.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.
Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığım günden itibaren çok yakından takip ettiğim, tamamlanması için mücadele verdiğimiz Trabzon’umuzun Ortahisar Millet Bahçesi’nin 1’inci etabının tamamlanarak hizmete açılmasından çok büyük mutluluk duyuyorum. Trabzon’a yakışan, Trabzon’un sporla bilinen özelliğine uygun bir millet bahçesi inşa ettik. Burası Türkiye’de yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon projeleri arasında yer alan millet bahçelerinden bir tanesi. Burayı diğer şehirlerde yapılan millet bahçelerinden ayıran bazı özellikler var. Burası Türkiye’nin spor temalı tek millet bahçesi. Çünkü burası Trabzonspor’umuzun yıllarca büyük başarılara imza attığı Avni Aker’imizin yerine yapıldı. Dolayısıyla biz burada Trabzonspor’un şanlı tarihini yaşatacak birtakım yapıları da oluşturduk. Buradaki tribün, Trabzonsporluların coşkuyla şampiyonlukları alkışladığı, kupaların kaldırıldığı bir mekan. Yavuz Selim Stadı’nın bulunduğu, birçok amatör maçın yapıldığı alandayız. Bizim de çocukluğumuzda gençliğimizde çok sık geldiğimiz bir yerdir. Yavuz Selim Stadı’nı da hatırlatmak istedik” dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak Millet Bahçesi’ne dokunuşlar yaptıklarını da hatırlatan Başkan Zorluoğlu, “Millet Bahçesi’ne Trabzon’da ilkler diyebileceğimiz kaykay pisti ve 400 metrekarelik sentetik buz pateni pisti kazandırdık. Bu dokunuşlarla bu alanı çocuklarımız ve gençlerimiz için daha cazip hale getirecek şekilde dizayn etmeye çalıştık. Yine arka tarafta iki tane yapı var. O yapıları da öğrencilerin rahatlıkla gelip ders çalışabilecekleri mekanlar haline getiriyoruz. Gençlere mahsus millet kıraathaneleri oluşturduk. Gelecekler derslerini çalışacaklar ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından kendilerine ikramlarda bulunulacak” ifadelerini kullandı.

Konserler için tüm tedbirler alınacak
İlk faaliyeti Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştireceklerini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, “İlk faaliyeti biz 171819 Eylül’de gençlerimize yönelik başlatıyoruz. Kamuoyunda pandemide bu konserler nasıl olacak gibi bazı tereddütler var. Burada yapacağımız konser faaliyetlerinde tüm tedbirleri üst düzeyde alacağız. İçişleri Bakanlığımızın bu manada yayınladığı bir genelge var. O genelgede alınması gereken tedbirler yazıyor. Başta aşı kontrolü ve PCR testi olmak üzere maske ve ateş ölçme gibi tüm tedbirleri alacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsun” diye konuştu.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da şehirlerin bu tip vizyon projelerle anıldığına dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyon proje dediği ve 81 ilimizde de hayata geçirilen millet bahçeleri projelerinden biri de ilimizde hayata geçti. Şehirler bu tip vizyon projeleriyle anılırlar. Burası yıllarca şampiyonlukların yaşandığı çok büyük heyecanların paylaşıldığı çok önemli bir alan üzerinde kuruldu. İnşallah Ülkemizin en büyük millet bahçelerinden biri olacak. Özellikle spor temalı Trabzon’a da yakışan buydu bu anlamda bu tip fonksiyonları içerisinde barındıran bir millet olması da buraya ayrı bir özellik ve anlam katıyor” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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