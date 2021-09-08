Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 4´üncü haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.30´da yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon, 5´e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Tedavileri devam eden Dorukhan, Peres, Trondsen ve Gervinho takımdan ayrı çalıştı.Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-09-08 14:52:56



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