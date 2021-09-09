Abdullah Avcı, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında ilk peşinde. Bordomavili takımla önemli bir ivme yakalayan deneyimli teknik adam taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde yenilgiyi unuturken taraftarı önünde ise İstanbul'un 3 büyükleri karşısında ilk galibiyetini hafta sonu evinde ağırlayacağı Galatasaray'a karşı almayı planlıyor.

En son Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 31 mağlup olan bordomavililer, daha sonra oynadığı 15 maçı kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı.



35 maçta 3 mağlubiyet

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile ligde 35 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken, 11 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Sahasında ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Karadeniz ekibiyle deplasmanda Beşiktaş'ı 21 mağlup eden Avcı, sahasında ise Galatasaray'a 20, Fenerbahçe'ye ise 10 mağlup olmuştu.



Rekorunu yakalayacak

Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanarak son 5 sezonun en iyi başlangıcına imza atan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı da 20162017 sezonunda Başakşehir'in başında elde ettiği başarıyı yakalamış olacak. Söz konusu sezonda Avcı, eski takımıyla üst üste 4 maç kazanmıştı. Deneyimli teknik adam sarıkırmızılı takım karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde aynı başarıyı yakalamış olacak ve yeni bir rekor için 5. haftayı bekleyecek.

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