Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da kaldı

Son iki sezondur transferi konuşulan A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, transfer döneminin tamamlanmasıyla birlikte bordomavili takımda kaldı.

A Milli Takım ve Trabzonspor'un kalesinde gösterdiği performansla son iki sezondur yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Uğurcan Çakır, transfer döneminin sona ermesiyle birlikte bordomavili takımda kaldı. Avrupa'nın birçok takımıyla ismi anılmasına rağmen, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun 'değerini bulmadan gönderemeyiz" ifadelerinin kullanıldığı oyuncu Trabzonspor'un kalesini korumaya devam edecek.



Avcı, motive edecek

Uğurcan Çakır, son dönemlerde performans düşüklüğü yaşasa da Türkiye'nin en değerli kalecisi olma unvanını koruyor. 19 milyon Euro'luk değeri ile en değerli yerli oyuncu olan Çakır için şimdilik transfer söylemleri ise rafa kalktı.

A Milli Takım'ın, Hollanda'ya 61 mağlup olduğu karşılaşmada, bir maçta kariyerinin en çok golünü kalesinde gören Uğurcan Çakır moral bozukluğu yaşarken, Galatasaray maçı öncesi ise Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncusuyla bire bir görüşme yapacak. Başarılı eldivene sıkıntılı günlerinde destek olan Avcı, zorlu müsabakaya kadar oyuncusuyla yakından ilgilenerek motivasyonunu yükseltmeyi planlıyor.

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