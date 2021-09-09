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Trabzon’da süper meyve ‘Aronya’nın hasadı başladı Akçaabat ilçesinde 2 yıl önce dikilen Aronya meyvesinin fidanları ilk meyvelerini verdi

İHA

Trabzon’da süper meyve ‘Aronya’nın hasadı başladı Akçaabat ilçesinde 2 yıl önce dikilen Aronya meyvesinin fidanları ilk meyvelerini verdi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 2 yıl önce dikilen Aronya meyvesinin fidanları ilk meyvelerini verirken, hasadı törenle bugün başladı.
Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Ziraat Odası iş birliğinde yaklaşık iki yıl önce çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan aronya meyvesi fidanlarının hasadı yapıldı.
Akçaabat İlçesi Yenimahalle Lazlar mevkiinde bulunan bahçede yapılan hasat etkinliğine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile davetliler katıldı.
Düzenlenen etkinlikte katılımcılar Aronya bahçesinde meyve hasadı yaparken, katılımcılara Aronyalı dondurma, Aronya reçeli ve Aronyalı yaş pasta ikram edildi.
Programda konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Şehrimizde, özellikle çiftçi kardeşlerimize destek olmak için yaklaşık iki yıl önce Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve Akçaabat Ziraat Odası işbirliğinde Aronya meyvesi yetiştiriciliği ile ilgili bir süreç başlatmıştık. Başlatmış olduğumuz bu serüvenin başında yaklaşık 40 civarı çiftçimize ücretsiz olarak Aronya fidanı dağıtmıştık. Bugün burada üretici kardeşlerimize destek amaçlı vermiş olduğumuz fidanların ürünlerinin hasadını gerçekleştiriyoruz. Üretici kardeşlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

“Tarım ürünlerinin işleneceği, paketleneceği ve satışının yapılacağı bir tesis kuruyoruz”
Akçaabat Belediyesi olarak tarıma ve üretime katkı sağlamaya ve bu alanda projeleri hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini belirten Ekim “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde iki adet 256 metrekare toplamda 512 metrekare serayı oluşturduk. Kurmuş olduğumuz bu seralarda, bir taraftan çiftçilerimize destek amaçlı aromatik meyve fidanları üretileceği gibi diğer taraftan da belediyemizin ihtiyacı olan, peyzaj düzenleme çalışmalarımız kapsamında kullanabilecek, süs bitkilerini ve çiçekleri de yetiştirerek belediyemizin maliyetlerini düşürmüş olacağız. Ayrıca ilçemizdeki istihdama katkıda bulunmak ve çiftçimize destek olmak amacı ile Yaylacık Mahallemizde, çiftçilerimiz tarafından yetiştirilen tarım ürünlerinin işleneceği, paketleneceği ve satışının yapılacağı bir tesis kuruyoruz. Tesisimizin kurulumu için yapmış olduğumuz hibe başvurusu kabul edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından desteklenecek olan projenin 1.800.000,00 TL’si tarafımıza bakanlık tarafından hibe edilecek, kalan 493 bin 444 TL ise belediyemiz tarafından karşılanacaktır” diye konuştu.

“Akçaabat’ın markası “Akçahasat’ oldu”
Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kurulacak bu tesislerde satılacak olan Akçaabat’a özgü ürünler için yine Akçaabat’a has bir marka oluşturduklarını ve bunun için de marka ve logo çalışmalarını tamamladıklarını kaydederek “ ‘Akçahasat’ adı ile tescil ettirdiğimiz markamız ile ürettiğimiz kaliteli ürünler ülkemizin sayılı markaları arasında yerini alacaktır. Markamızı benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise ürün yelpazemiz olacaktır. Çilek, kivi, armut, Trabzon hurması, aronya, mısır, mandalina ve zeytin gibi her coğrafyada yetişmeyen ancak Akçaabat’ta tümü ve daha fazlası yetişen bu ürünler bizzat çiftçimizden alınacak ve tarafımızca satışa sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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